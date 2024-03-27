Yargıtay'daki başkanlık seçimlerinde Menzil etkisi: Akarca devre dışı bırakılmak mı isteniyor?

Yargıtay’daki başkanlık seçimleri 2 gündür sonuçsuz kalırken, seçim mevcut başkan Mehmet Akarca, Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez arasında devam ediyor.

Ancak, seçimlerde ilginç bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Menzil’in, Akarca’nın devre dışı kalmasını istediği, Kerkez ile Şentürk’ü desteklediği öne sürüldü.

Beş adayın katıldığı seçimin ilk üç turunda hiçbir aday 348 üyenin salt çoğunluğu olan 175 oya erişemedi. Dördüncü turda Akarca, Kerkez ve Şentürk yarıştı. Akarca’nın oyu 110’dan 96’ya düşerken Kerkez ve Şentürk oyunu arttırdı. Ancak dördüncü ve beşinci turdan da sonuç çıkmadı. Seçim bugün tekrarlanacak.

Başkanlık için yeniden aday olma süreci de başlarken, Yargıtay kaynaklarından edinilen bilgilere göre yarıştaki üç ismin dışında başka bir adayın çıkmayacağı belirtiliyor.

'MENZİL DEVREYE GİRDİ' İDDİASI

Bunun yanı sıra ise Yargıtay içinde kümelenen 90 üyeden oluşan Menzil grubunun 31 Mart sonrasına kalmaması için bugün ve yarın yapılacak turlarda seçimi Kerkez ile Şentürk arasına yönlendirmek için çalışacağı, bu amaçla Akarca’nın devredışı kalmasının hedeflendiği iddia ediliyor.

Akarca’nın sosyal demokrat kesimin büyük bir kısmının oyları ile tarikat üyesi olmayan milliyetçi grubun oylarını alarak yarışta bu kadar ilerlediği konuşulurken, Tarikat bağlantısı olmayan milliyetçi kesim ile sosyal demokrat kesimin bir kısmının oylarının da Kerkez’de birleştiği ileri sürülüyor. Tarikatçı oyların da Şentürk’te kenetlendiği belirtiliyor.



