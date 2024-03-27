İsrailli vekilden skandal açıklama: 'Ramazan Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman'

İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Almog Cohen, Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatılması çağrısı yaparak, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman" dedi.

Son Güncelleme:
İsrailli vekilden skandal açıklama: 'Ramazan Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman'

İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Almog Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında konuştu.

Filistinlilerin sığındığı Refah'a muhtemel kara saldırısı konusunda ABD yönetiminin tutumuna dair soruya Cohen, "Refah'a kara saldırısı hakkında kararın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ait olduğu" cevabını verdi.

Cohen, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısının gerekli olduğunu savunarak, "Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı evet." dedi.

Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına anlam veremediğini söyleyen Cohen, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler
İsrail Filistin
Son Güncelleme:
Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç
Yargıtay Başkanlığı için yarış sürüyor: 6'ıncı turda da sonuç yok Yargıtay Başkanlığı için yarış sürüyor: 6'ıncı turda da sonuç yok
Kimse evde yapıldığına inanmıyor; Ağlayan Kek böyle pastane usulü oluyor Kimse evde yapıldığına inanmıyor; Ağlayan Kek böyle pastane usulü oluyor
Yargıtay'daki başkanlık seçimlerinde Menzil etkisi: Akarca devre dışı bırakılmak mı isteniyor? Yargıtay'daki başkanlık seçimlerinde Menzil etkisi
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı
İslam Memiş altın fiyatlarında yaklaşan fırsatı açıkladı: 4 rakam verdi İslam Memiş altın fiyatlarında yaklaşan fırsatı açıkladı: 4 rakam verdi
Seçim günü hava nasıl olacak? Seçim günü hava nasıl olacak?
Kıdem tazminatı, mesai saatleri, vergi düzenlemesi: Sil baştan değişiyor Kıdem tazminatı, mesai saatleri, vergi düzenlemesi...
Promosyon başvurularında rekor kırıldı Promosyon başvurularında rekor kırıldı