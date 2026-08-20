Özgür Özel Siyasi Rotayı Çizdi: İlk Saha Çalışması İçin Karadeniz Çıkarması

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24 Temmuz’da kurulan YENİ Parti, teşkilatlanma çalışmalarının ardından ilk büyük saha sınavına çıkıyor. Genel Başkan Özgür Özel’in, partinin ilanından sonra gerçekleştireceği ilk halk buluşması programının detayları belli oldu.

İLK DURAK TRABZON

Özel’in vatandaşlarla buluştuğu gezilerinin ilk adresi, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon olacak. Özel, 21 Ağustos Cuma sabahı Ankara’dan Trabzon’a gidecek.

Özel’in Trabzon’daki ilk programının cuma namazı olması bekleniyor. Ardından Uzun Sokak’ta esnaf ziyareti yapacak olan Özel, ziyaretin sonunda vatandaşlara hitap edecek. Özel, son olarak bir fındık bahçesini ziyaret ederek fındık üreticileriyle bir araya gelecek.

HIZ KESMEDEN RİZE'YE GEÇECEK

Cuma günkü Trabzon mesaisinin ardından Özgür Özel, Karadeniz turunun ikinci ayağı için harekete geçecek. YENİ Parti lideri, 22 Ağustos Cumartesi günü saha çalışmalarını genişleterek Rize’de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA