Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanlarıyla Görüştü... Gündem: Tüzük Kurultayı

CHP, 4-9 Eylül'de Tüzük Kurultayı düzenleyecek. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar ile görüştü. Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da bir araya geldi.

Özel, görüşmede eski genel başkanların parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler için önerilerini aldı. Görüşmede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Özel'in, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem