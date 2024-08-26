Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanlarıyla Görüştü... Gündem: Tüzük Kurultayı

CHP lideri Özel, Tüzük Kurultayı öncesi CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da görüştü. Özel, eski genel başkanların önerilerini aldı.

Son Güncelleme:
Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanlarıyla Görüştü... Gündem: Tüzük Kurultayı

CHP, 4-9 Eylül'de Tüzük Kurultayı düzenleyecek. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar ile görüştü. Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da bir araya geldi.

Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanlarıyla Görüştü... Gündem: Tüzük Kurultayı - Resim : 1

Özel, görüşmede eski genel başkanların parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler için önerilerini aldı. Görüşmede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Özel'in, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

İmamoğlu Hakkında Çok Konuşulacak Kulis: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Hangi Yolu İzleyecek?İmamoğlu Hakkında Çok Konuşulacak Kulis: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Hangi Yolu İzleyecek?Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Özgür Özel CHP Kemal Kılıçdaroğlu Altan Öymen Hikmet Çetin Murat Karayalçın
Son Güncelleme:
Türkiye Kuvvetli Sağanağa Teslim: Kritik Uyarı Geldi, İstanbullular Yarına Dikkat Kritik Uyarı Geldi, İstanbullular Yarına Dikkat
Eşini Sokak Ortasında Öldürdü: Hakkında Uzaklaştırma Kararı Vardı! Eşini Sokak Ortasında Öldürdü: Hakkında Uzaklaştırma Kararı Vardı!
Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir
Bankalar Ansızın El Koyabilir! Tehlike Çanları Çalıyor Bankalar Ansızın El Koyabilir! Tehlike Çanları Çalıyor