Eşini Sokak Ortasında Öldürdü: Hakkında Uzaklaştırma Kararı Vardı!

Muğla'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşinin sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil eş, ormanlık alanda ekipler tarafından yakalandı.

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Eşini Sokak Ortasında Öldürdü: Hakkında Uzaklaştırma Kararı Vardı!

Olay, saat 08.00 sıralarında Menteşe’nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık’ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti.

ORMANLIK ALANA KAÇTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince zanlının ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Dron destekli aramalar sonucu zanlı, İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Muhittin Kıvrık, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Muhittin Kıvrık hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: DHA

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