İmamoğlu Hakkında Çok Konuşulacak Kulis: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Hangi Yolu İzleyecek?

CHP cephesinde son dönemin en çok tartışılan konusu cumhurbaşkanı adaylığı mevzusu... İBB Başkanı İmamoğlu'nun yakın çalışma ekibiyle CHP Genel Başkanı Adayı olma konusunda adım atmayı tartıştığı iddialar arasında yer alıyor. Bu adımın sebebine ilişkin ise CHP lideriyken kendisine siyasi yasak getirecek olan kararın kolay alınamayacağı konuşuluyor. Öte yandan İmamoğlu'nun CHP lideri Özel'in attığı bazı siyasi adımlardan 'hoşnutsuz' olduğu da kulislere yansıyanlar arasında.

Son Güncelleme:
İmamoğlu Hakkında Çok Konuşulacak Kulis: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Hangi Yolu İzleyecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 4-9 Eylül'de Tüzük Kurultayı düzenleyecek. Kurultaya giden süreçte ise hem CHP Genel Başkanlığı hem de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın birlikte görüntü vermesi sonrası CHP içinden dikkat çeken son görüntü ise Nevşehir'de Hacı Bektaş-i Veli Anma Etkinlikleri'nde Özel, İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana gelmesiyle verildi.

Bu görüntünün ardından CHP'nin önemli 4 ismine dair tartışmalar yürütülmeye devam etti. En yakıcı tartışma ise koltuk tartışmasıydı. Son olarak Gerçek Gündem'e konuşan Özel, cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna verdiği cevapla 'aday olmayacağını' söylemişti. Bunun üzerine gözler en kuvvetli adaylardan İmamoğlu'na çevrildi. Peki İmamoğlu cephesinde neler yaşanıyor?

İMAMOĞLU'NDAN GENEL BAŞKANLIK ADIMI MI GELECEK?

T24 yazarı Murat Sabuncu, İmamoğlu ile yakın çalışma ekibinin bir süredir CHP Genel Başkanı Adayı olma konusunda adım atmayı tartıştığını yazdı. Bu adıma ilişkin 'İmamoğlu’na dair siyasi yasak getirecek yargı kararının ana muhalefet partisinin lideri olduğu takdirde kolayca alınamayabileceği' konuşulanlar arasında.

KULİS: ÖZEL'İN BAZI SİYASİ ADIMLARINDAN HOŞNUTSUZ

Öte yandan İmamoğlu’nun partinin şu andaki liderliğinin attığı kimi siyasi adımlarla ilgili hoşnutsuz olduğunu kimi yerlerde telaffuz ettiği kulislerde konuşulanlar arasında.

'EĞER YARGI ELİYLE DURDURULMAZSA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR'

Sabuncu'nun dikkat çeken değerlendirmesi ise şöyle:

"Ekrem İmamoğlu İstanbul’da seçimleri kazandığı 2019’dan beri popülaritesi yüksek bir siyasetçi. Tayyip Erdoğan’ı en önemsediği yerde, İstanbul’da üç kere yenilgiye uğrattı. Yaptığı siyaset hiçbir zaman İstanbul ile ve belediyecilik sınırları içinde kalmadı. Toplumun çok geniş kesimlerine dokunabilme kabiliyeti var. Akademiden ve sivil toplumdan geniş bir kitle ile değişik konularda fikir alışverişinde bulunuyor. Önümüzdeki seçimlerde ‘eğer yargı eliyle durdurulmazsa’ CHP’nin pek muhtemel cumhurbaşkanı adayı olabilir.

Bu adaylığa belediye başkanıyken gitmesiyle CHP genel başkanıyken gitmesi arasında elbette farklar var. Bunlar da elbette hesaplanacaktır."

Özgür Özel Net Konuştu: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İşte Böyle BelirlenecekÖzgür Özel Net Konuştu: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İşte Böyle BelirlenecekGüncel

Etiketler
CHP Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Mansur Yavaş
Son Güncelleme:
Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış
Yer: Antalya! 'Oyun Evi'nden Skandal Çıktı 'Oyun Evi'nden Skandal Çıktı!
Timur Cihantimur'un Avukatlarının Son Hamlesi de Tutmadı! Avukatların Son Hamlesi de Tutmadı!
Karayollarında Yeni Dönem: Trafik Polisleri Artık Yok Karayollarında Artık Trafik Polisi Olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a 250 Bin TL'lik Tazminat Davası Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a Tazminat Davası
Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Önde Gelen Süt Firması İflas Etti: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı Türkiye'nin Önde Gelen Süt Firması İflas Etti: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı
10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip 10 Saniye İçerisinde Hangi Bardakta Daha Az Su Olduğunu Anlayanlar Yüksek Zekaya Sahip
Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti: Dev Servete Ortak Oldu Otobüs Şoförünün Hayatı Bir Yolcunun Sözleriyle Değişti
Balıkesir'de Korkunç Olay: Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu Kızını Öldüren Baba Evi Terk Etti, Cesedi Annesi Buldu
Emekli Maaşınız Bir Anda Kesilebilir: Çalışan Emekliler Dikkat Emekli Maaşınız Bir Anda Kesilebilir!