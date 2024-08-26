İmamoğlu Hakkında Çok Konuşulacak Kulis: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Hangi Yolu İzleyecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 4-9 Eylül'de Tüzük Kurultayı düzenleyecek. Kurultaya giden süreçte ise hem CHP Genel Başkanlığı hem de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın birlikte görüntü vermesi sonrası CHP içinden dikkat çeken son görüntü ise Nevşehir'de Hacı Bektaş-i Veli Anma Etkinlikleri'nde Özel, İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana gelmesiyle verildi.

Bu görüntünün ardından CHP'nin önemli 4 ismine dair tartışmalar yürütülmeye devam etti. En yakıcı tartışma ise koltuk tartışmasıydı. Son olarak Gerçek Gündem'e konuşan Özel, cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna verdiği cevapla 'aday olmayacağını' söylemişti. Bunun üzerine gözler en kuvvetli adaylardan İmamoğlu'na çevrildi. Peki İmamoğlu cephesinde neler yaşanıyor?

İMAMOĞLU'NDAN GENEL BAŞKANLIK ADIMI MI GELECEK?

T24 yazarı Murat Sabuncu, İmamoğlu ile yakın çalışma ekibinin bir süredir CHP Genel Başkanı Adayı olma konusunda adım atmayı tartıştığını yazdı. Bu adıma ilişkin 'İmamoğlu’na dair siyasi yasak getirecek yargı kararının ana muhalefet partisinin lideri olduğu takdirde kolayca alınamayabileceği' konuşulanlar arasında.

KULİS: ÖZEL'İN BAZI SİYASİ ADIMLARINDAN HOŞNUTSUZ

Öte yandan İmamoğlu’nun partinin şu andaki liderliğinin attığı kimi siyasi adımlarla ilgili hoşnutsuz olduğunu kimi yerlerde telaffuz ettiği kulislerde konuşulanlar arasında.

'EĞER YARGI ELİYLE DURDURULMAZSA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR'

Sabuncu'nun dikkat çeken değerlendirmesi ise şöyle:

"Ekrem İmamoğlu İstanbul’da seçimleri kazandığı 2019’dan beri popülaritesi yüksek bir siyasetçi. Tayyip Erdoğan’ı en önemsediği yerde, İstanbul’da üç kere yenilgiye uğrattı. Yaptığı siyaset hiçbir zaman İstanbul ile ve belediyecilik sınırları içinde kalmadı. Toplumun çok geniş kesimlerine dokunabilme kabiliyeti var. Akademiden ve sivil toplumdan geniş bir kitle ile değişik konularda fikir alışverişinde bulunuyor. Önümüzdeki seçimlerde ‘eğer yargı eliyle durdurulmazsa’ CHP’nin pek muhtemel cumhurbaşkanı adayı olabilir.

Bu adaylığa belediye başkanıyken gitmesiyle CHP genel başkanıyken gitmesi arasında elbette farklar var. Bunlar da elbette hesaplanacaktır."