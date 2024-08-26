Karayollarında Yeni Dönem: Trafik Polisleri Artık Yok

İçişleri Bakanlığı'nın trafik yönetmeliğinde değişikliğe gittiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak yeni yönetmeliğe göre; artık karayollarında polis olmayacak. Tüm yurtta trafik ve denetim görevini jandarma ekipleri sürdürecek.

Mevcut yönetmeliğe göre ise, trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis, polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde ise jandarma görev yapıyordu.

YENİ UYGULAMA GEREKLİ Mİ?

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; güvenlik uzmanı Feramuz Erdin yeni uygulamayı şöyle değerlendirdi:

"İşleyen bir sistemin tamamen değiştirilmek istenmesinin mantığı kamuoyuna etraflıca anlatılmalıdır. Çünkü bu değişiklik nedeniyle doğacak olan maliyet ve olası sorunların nedenini halk doğal olarak merak edecektir. Jandarma ve Polis teşkilatları arasında çok daha kapsamlı iş birliğine ihtiyaç varken, bu şekildeki yeni bir iş bölümünün faydası ne olacaktır? Yönetim kolaylığı veya maliyet tasarrufu gibi bir neden göremiyorsak, bu uygulama değişikliği 'gereksiz' olarak nitelendirilebilir."