Türkiye Kuvvetli Sağanağa Teslim: Kritik Uyarı Geldi, İstanbullular Yarına Dikkat

İç Anadolu ve Karadeniz’i etkisi alınan seller nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybederken, yağışların bu hafta da süreceği belirtildi. İstanbul’u da yarın yağış beklediği kaydedildi.

Habertürk’ten Hüseyin Öztel’in haberine göre, Türkiye yağmurlu bir döneme girecek. Bugün Ege’nin iç ve Orda-Doğu Karadeniz’de yağış bekleniyor. Denizli, Uşak, Kütahya, Burdur, Isparta ve İzmir’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışın hayatı olumsuz etkileyebileceği tahmininde bulunurken, 19.00-20.00 saatleri arasına kadar devam edeceği kaydedildi.

Diğer yandan, Kastamonu, Samsun-Bafra arası ve Akdeniz’de Anamur’un iç kesimlerinde taşkınlar olabileceği bilgisi paylaşıldı.

İstanbul’da ise bugün yağmur beklenmezken, yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurun başlayacağı kaydedildi. Yağmurun megakentte uzun sürmeyeceği kaydedilirken, özellikle kuzey ilçelerinde fırtına görüşebileceği bildirildi. Sıcaklıkların yakıcı düzeyde olacağı İstanbul’da yağmur ihtimalinin de olduğu belirtildi.

Salı günün ardından yağmurların Çarşamba ve Perşembe günlerinde de yer yer görülebileceği belirtilirken, gölgelerde Marmara bölgesi serinlemeye devam edecek. Ankara’da ise bugün yağmur beklenmezken, yarın yağmur ihtimali var.

Akdeniz’de ise iç kesimlerde sağanak yağış kuvvetini hissettirirken, Güneydoğu’da bu hafta hava çoğunlukla güneşli olacak.