Protokolde Plastik Sandalye Krizi: CHP'li Başkan Burcu Köksal Çileden Çıktı

Afyonkarahisar'da valiliğin Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlediği törenlerde plastik sandalye krizi çıktı.

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'a protokol sıralarında plastik sandalyede yer ayrıldı. Köksal, sandalyenin diğerlerinden farklı olduğunu anlayınca çileden çıktı.

Afyon Postası'nın haberine göre, bu duruma tepki gösteren Köksal "Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek valilik personellerine tepki gösterdi ve protokolde bulunan diğer koltuğa oturdu.