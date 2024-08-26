Otobüste Uyuyakaldı, Tüm Çabalara Rağmen Uyandırılamayınca Polis Çağrıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Doğu Kışla mevkiinde 70 numaralı şehir içi yolu otobüsünde bir vatandaş uyuyakaldı. Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı şahıs bir türlü uyanmadı. Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.

POLİS 'OTEL PARASI ALACAĞIZ' DİYEREK UYANDIRDI

Otobüse gelen polis, genci "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım" diyerek uyandırdı. Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA