Jandarmada Neler Oluyor? 5 İlin Komutanının Emekli Edildiğinden Haberi Yokmuş

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak kararla birlikte 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltilirken birçok albay ve general de emekliye sevk edildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet’teki yazısında çok sayıda albayın gizli saklı emekli edildiğini söylediği aktardığı yazısında, emekli edilen albayların listesinin bu yıl yayınlanmadığını söyledi. Terkoğlu, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok’a konuya ilişkin sorduğu sorular arasında aldığı bir kritik yanıtı ise şöyle anlattı:

‘HABERLERİ YOK’

“Jandarma işi bir adım daha ileri götürmüş vaziyette. Jandarma emekli edilen generallerin isimlerini bile yayımlamadı. Tunceli, Bursa, Kahramanmaraş, Bitlis, İzmir il jandarma komutanı generalleri emekli etmişler, haberleri yok. Cumhurbaşkanın yayımladığı kararnamede Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandıkları yazıyor.”

'AYNI NUMARA ALBAYLARDA DA YAPILMIŞ'

Terkoğlu, Üçok’un sözlerinin devamında ise generallerin isimlerini de vererek emekliye sevk edilmelerine rağmen Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındıklarının kaydedildiğini şöyle aktardı:

“Tümgeneraller Ferdi Korkmaz, Nuh Köroğlu, Engin Çırakoğlu, Tekin Aktemur, Gökhan İnan; tuğgeneraller Eyüp Subaşı ve Osman Kılıç’ı emekliye sevk etmişler, ancak Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındıkları yazıyor.”

“Halkımız bu kahraman arkadaşlarımızın emekli edilmeyip Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevlendirildiklerini sanıyor. Albaylarda da aynı numara yapılmış, tıpkı emekli edilen 4 Tümgeneral, 3 Tuğgeneral gibi emekli edilen 13 albay da Jandarma Genel Komutanlığı emrine alınmış gibi kararname düzenlenmiş.”