Devrilen Traktörün Sürücüsünden Acı Haber
Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen traktörün altında kalan 60 yaşındaki sürücü Mehmet Doğan yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Doğan (60) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mehmet Doğan yönetimindeki 80 KJ 556 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Doğan traktörün altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aracın altından çıkarılan Mehmet Doğan’ın cenazesi, yapılan incele sonrası Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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