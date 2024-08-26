Yusuf Dikeç'ten Çirkin Yorumlara İlk Yanıt: Bu Zihniyete Teslim Olmayacağız

Olimpiyatlarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, dünyanın en çok konuşulan sporcusu olmuştu. Dikeç, annesi ile paylaştığı fotoğrafa gelen çirkin yorumlara ilk kez yanıt verdi. Dikeç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar" dedi.

Yusuf Dikeç'ten Çirkin Yorumlara İlk Yanıt: Bu Zihniyete Teslim Olmayacağız

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in pozu tüm dünyada adından söz ettirmişti.

'EN DEĞERLİM'

Yusuf Dikeç sosyal medya hesabından annesiyle çekilmiş bir fotoğraf karesini, Türkçe'de "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious" notuyla paylaştı. Dikeç'in paylaştığı fotoğrafa yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Birçok kullanıcı da 'Rezil olduk, sil şunu', 'Avrupa'ya küçük düştük' gibi utandıran yorumlarda bulundu.

YANIT GELDİ

Yusuf Dikeç çirkin yorumlar karşısında sessizliğini bozdu. Sabah'ın haberine göre Yusuf Dikeç, annesi ile ilgili yapılan kötü yorumlara "Bu zihniyete teslim olmayacağız" diye karşılık verdi.

Dikeç şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak."

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