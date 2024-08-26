Zonguldak'ta Orman Yangını: Bir Mahalle Tahliye Ediliyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine 6 adet arazöz, 1 ilk müdahale ve 2 iş makinesi sevk edildi.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormandaki yangını söndürme çalışmaları sürerken Ankara ve Bursa illerinden iki helikopter talep edildi. Devrek Belediyesi olumsuzluğa karşı Karagülmezler Mahallesi'nde tahliye işlemlerine başladı.

Kaynak: İHA