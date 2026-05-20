Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 300 Bin Lira Tazminat Ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, CHP lideri Özgür Özel'i, 5 Temmuz 2025'teki konuşmasındaki ithamları nedeniyle 300 bin lira tazminat ödemeye mahkûm etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik açtığı tazminat davasında karar çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamada, Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği konuşmayı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada mahkeme, 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."

Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan Tazminat
