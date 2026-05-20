Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 300 Bin Lira Tazminat Ödeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik açtığı tazminat davasında karar çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamada, Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği konuşmayı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada mahkeme, 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi