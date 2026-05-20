Tokat'ta Afet Seferberliği! Baraj Taşma Noktasında, Köprüler Yıkılıyor, Esnaf ve Köyler Tahliye Ediliyor

Tokat’ta etkili olan şiddetli yağışların ardından Almus Barajı maksimum doluluk oranına ulaştı. Yeşilırmak’ta dev taşkın riskine karşı Afet Koordinasyon Kurulu acil koduyla toplandı, nehir yatağındaki köprüler iş makineleriyle yıkılmaya başlanırken, Turhal’da esnaf dükkanlarına silikon çekip kum torbalarıyla barikat kurdu. Riskli köyler jandarma megafonlarıyla tahliye edilerek KYK yurtlarına yerleştiriliyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadeniz'i vuran yoğun sağanak yağışlar nedeniyle Tokat ve ilçelerinde kırmızı alarm verildi. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Meteoroloji verileri doğrultusunda acil durum gündemiyle toplanan Afet Koordinasyon Kurulu, Almus Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaştığını ve dolusavakların taşmasının beklendiğini duyurdu.

Tokat'ta Afet Seferberliği! Baraj Taşma Noktasında, Köprüler Yıkılıyor, Esnaf ve Köyler Tahliye Ediliyor - Resim : 1

Yeşilırmak Nehri'nin debisinin kritik eşiği aşması üzerine valilik, belediye, jandarma ve AFAD ekipleri şehri dev bir su baskınından korumak için olağanüstü önlemler devreye soktu.

Tokat'ta Afet Seferberliği! Baraj Taşma Noktasında, Köprüler Yıkılıyor, Esnaf ve Köyler Tahliye Ediliyor - Resim : 2

ESNAF DÜKKANINI AÇMADI, KAPILARA SİLİKON ÇEKTİ

Olası taşkından ilk olarak etkilenmesi beklenen Turhal ilçesindeki Yeşilırmak çevresi ablukaya alındı. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki onlarca esnaf sabah saatlerinde kepenk açmadı.

İş yerlerini çamurlu sulardan korumak isteyen vatandaşlar, dükkan kapılarının önüne kum torbaları dizip brandalar gerdi. Bazı esnafların ise su sızıntısını tamamen kesmek amacıyla kapı ve cam aralıklarını sanayi tipi silikon köpüklerle sıkarak mühürlemesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Tokat'ta Afet Seferberliği! Baraj Taşma Noktasında, Köprüler Yıkılıyor, Esnaf ve Köyler Tahliye Ediliyor - Resim : 3

KÖPRÜ YIKILIYOR

Tokat Valiliği koordinasyonunda, belediye, DSİ ve AFAD uzmanlarının Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yaptığı teknik inceleme sonuçlandı.

Yeşilırmak üzerinde bulunan ve suyun akış hızını engelleyerek geriye doğru taşkın riskini büyüttüğü tespit edilen bir köprünün kontrollü yıkımına karar verildi.

Tokat'ta Afet Seferberliği! Baraj Taşma Noktasında, Köprüler Yıkılıyor, Esnaf ve Köyler Tahliye Ediliyor - Resim : 4

Bölgeye sevk edilen paletli iş makineleri köprüyü yıkmaya başlarken, ekipler suyun akışını rahatlatmak için eş zamanlı olarak tahliye kanalları açıyor.

JANDARMA KÖYLERİ BOŞALTIYOR

Turhal ve çevresindeki nehir yatağına yakın köylerde ise adeta zamanla yarışılıyor. Bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, ekip araçlarının megafonlarından, "Nehir yatağı çevresindeki vatandaşlarımızın can güvenliği için tedbir amacıyla evlerini acilen boşaltması gerekmektedir" anonsları geçiyor.

Tokat'ta Afet Seferberliği! Baraj Taşma Noktasında, Köprüler Yıkılıyor, Esnaf ve Köyler Tahliye Ediliyor - Resim : 5

VATANDAŞLAR YURTLARDA

Valilik tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla evlerinden tahliye edilen ve kalacak yeri bulunmayan yüzlerce vatandaş, güvenli bölgelerdeki KYK yurtları ve kamu misafirhanelerine yerleştirilmeye başlandı. Ekiplerin bölgedeki 24 saatlik nöbeti sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tokat Karadeniz sel
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ankara Valiliği, Haymana ve Polatlı İlçeleri İçin Sel ve Su Baskını Uyarısı Yaptı Ankara'da İki İlçe İçin Sel Uyarısı
Malatya'da Şüpheli Ölüm: 18 Yaşındaki Beyzanur Parkta Asılı Halde Bulundu Malatya'da Şüpheli Ölüm: 18 Yaşındaki Beyzanur Parkta Asılı Halde Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt
Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem
Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: 'CHP Arınmasını Bilir, Tehditleriniz Vız Gelir' Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: 'CHP Arınmasını Bilir, Tehditleriniz Vız Gelir'
Türkiye'den NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi: 5 Kat Daha Ucuz NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: CHP'nin Sokağa Çıkmaya Yüzü Yok 'CHP'nin Sokağa Çıkmaya Yüzü Yok'