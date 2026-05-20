Tokat'ta Afet Seferberliği! Baraj Taşma Noktasında, Köprüler Yıkılıyor, Esnaf ve Köyler Tahliye Ediliyor

Karadeniz'i vuran yoğun sağanak yağışlar nedeniyle Tokat ve ilçelerinde kırmızı alarm verildi. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Meteoroloji verileri doğrultusunda acil durum gündemiyle toplanan Afet Koordinasyon Kurulu, Almus Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaştığını ve dolusavakların taşmasının beklendiğini duyurdu.

Yeşilırmak Nehri'nin debisinin kritik eşiği aşması üzerine valilik, belediye, jandarma ve AFAD ekipleri şehri dev bir su baskınından korumak için olağanüstü önlemler devreye soktu.

ESNAF DÜKKANINI AÇMADI, KAPILARA SİLİKON ÇEKTİ

Olası taşkından ilk olarak etkilenmesi beklenen Turhal ilçesindeki Yeşilırmak çevresi ablukaya alındı. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki onlarca esnaf sabah saatlerinde kepenk açmadı.

İş yerlerini çamurlu sulardan korumak isteyen vatandaşlar, dükkan kapılarının önüne kum torbaları dizip brandalar gerdi. Bazı esnafların ise su sızıntısını tamamen kesmek amacıyla kapı ve cam aralıklarını sanayi tipi silikon köpüklerle sıkarak mühürlemesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

KÖPRÜ YIKILIYOR

Tokat Valiliği koordinasyonunda, belediye, DSİ ve AFAD uzmanlarının Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yaptığı teknik inceleme sonuçlandı.

Yeşilırmak üzerinde bulunan ve suyun akış hızını engelleyerek geriye doğru taşkın riskini büyüttüğü tespit edilen bir köprünün kontrollü yıkımına karar verildi.

Bölgeye sevk edilen paletli iş makineleri köprüyü yıkmaya başlarken, ekipler suyun akışını rahatlatmak için eş zamanlı olarak tahliye kanalları açıyor.

JANDARMA KÖYLERİ BOŞALTIYOR

Turhal ve çevresindeki nehir yatağına yakın köylerde ise adeta zamanla yarışılıyor. Bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, ekip araçlarının megafonlarından, "Nehir yatağı çevresindeki vatandaşlarımızın can güvenliği için tedbir amacıyla evlerini acilen boşaltması gerekmektedir" anonsları geçiyor.

VATANDAŞLAR YURTLARDA

Valilik tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla evlerinden tahliye edilen ve kalacak yeri bulunmayan yüzlerce vatandaş, güvenli bölgelerdeki KYK yurtları ve kamu misafirhanelerine yerleştirilmeye başlandı. Ekiplerin bölgedeki 24 saatlik nöbeti sürüyor.

Kaynak: DHA