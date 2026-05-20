Beklenen Yağmur İstanbul'u Şiddetli Vurdu: Kent Merkezinde Trafik Durma Noktasında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da art arda uyarıları yapılan sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Öğleden sonra etkisini bir anda artıran yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı hattı ve çevresindeki bazı ilçelerde yollar göle döndü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85'İ AŞTI

Yağmur nedeniyle trafikte bazı noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

Sağanak nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Aniden bastıran yağışla birlikte sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Saat 17.50 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda araçlar dur kalk şeklinde ilerliyor.

İstanbul'da bu akşam UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatılmıştı.

YILDIRIM, DOLU VE SU BASKININA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakent için bir uyarı yayımladı ve öğle saatlerinden itibaren üç saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Bahse konu üç saatlik periyotta İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği de belirtilen periyotta Anadolu Yakası ile İstanbul Boğazı çevresinde yer alan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi