Özgür Özel Duyurdu! Kent Lokantaları'nda Askıda Yemek Uygulaması Başlıyor: 'Sanki Kredi Kartıyla Ödüyormuş Gibi...'

Balıkesir’de Bandırma Belediyesi Halk Lokantası açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülke genelindeki Kent Lokantalarında askıda yemek uygulamasının başlayacağını belirterek "Cebinde parası olan burada yemek yer, hesabını öderken ya da buradan geçen, girer hiç yemek yemeden 'ben 200 lira veriyorum, 4 yoksula yemek vermek istiyorum, askıya as' dendiğinde fiş alınacak, oraya 4 yemek asılacak. Vatandaş geldiğinde münasip bir dille kendisine zaten gelir durumunu gösteren kartlar veriliyor. Askıdan yemek yemeye hakkı olduğunu gören zor durumdaki vatandaş hiç kimse fark etmeden sanki kredi kartıyla ödüyormuş gibi buradan ücretsiz yemeğini alacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’de Bandırma Belediyesi Halk Lokantası açılışına katıldı. Burada konuşan Özel, şunları söyledi:

“Bandırma'nın çok kıymetli, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin artık markalaşmış bir değerini Bandırma'ya kazandırmak üzere gelmiş bulunuyoruz. Burada yerelde alınan bir kararla lokantanın adına Halk Lokantası denmiş. Halk partisinin genel başkanı olarak benim hoşuma gider ama Sosyal demokrat belediyeler SODEMSEN ve SODEM'in eş güdüm kararı gelince bu hizmet bütün Türkiye'de tuttuğu adıyla Kent Lokantası. Önümüzdeki günlerde tabelalar değişecek. Bandırma Belediyesi Kent Lokantası açılışına hepiniz hoş geldiniz. Burada bugünkü menüyü sordum. Bugünkü menüde mercimek çorbası, Tas kebabı, pilav, ayran var. Bu herhangi bir yerde 250 lirayken burada 50 liraya satılıyor. 50 liraya tüketiciyle, vatandaşımızla buluşturuluyor. Bu çok kıymetlidir, bu çok değerlidir. Bunun için belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Daha önce temenni olarak ifade etmiştik. Ama arkadaşlarımız çalıştılar, hazırladılar. Bundan sonra burada da uygulayacağız. Şu ana kadar Türkiye genelinde bu açılan 49'uncu Kent Lokantası diğer 48'inde de uygulayacağız. Mesele şu. 50 lira gerçekten 250 liranın yanında çok ucuz. Ama yine de cebinde 50 lirası olanın yemek yiyebildiği bir yer."

'LÜTFEN BURADAN ELİNİZİ ÇEKMEYİN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Ben burada bütün Türkiye'ye duyuruyorum. Bundan sonra, çok yakın vadede Kent Lokantaları'nda askıda yemek uygulaması başlayacak. Cebinde parası olan burada yemek yer, hesabını öderken ya da buradan geçen, girer hiç yemek yemeden günün herhangi bir saatinde 'ben 200 lira veriyorum, 4 yoksula yemek vermek istiyorum, askıya as' dendiğinde fiş alınacak, oraya 4 yemek asılacak. Vatandaş geldiğinde münasip bir dille kendisine zaten gelir durumunu gösteren kartlar veriliyor. Askıdan yemek yemeye hakkı olduğunu gören zor durumdaki vatandaş hiç kimse fark etmeden sanki kredi kartıyla ödüyormuş gibi buradan ücretsiz yemeğini alacak. Bunu ilerleyen günlerde buraya hiç gelmeden hatta Türkiye'nin herhangi bir yerinden Türkiye'nin herhangi bir yerindeki Kent Lokantası'nda yemek asmak mümkün olacak. Örneğin Bandırma Belediyesi Kent Lokantası'nın numarası diyelim ki 1010. Cep telefonundan 1010'a mesaj attınız. Bir mesaj askıya bir yemek, 1010'a 5 yazdınız. Faturanıza, cep telefonunuza 250 lira eklenecek. 5 yoksula yemek ısmarlamış olacaksınız. Bunların hepsi organize edilecek ama başkanım burada yarından itibaren askıya yemek hazır halkaları size 50 liradan satacak asılacak gariban vatandaş da gelince askıdan onu alıp verecek, yemeğini yiyecek. Şimdilik böyle başlıyoruz. Lütfen buradan elinizi çekmeyin.

'BİZİM GÜCÜMÜZ; VATAN, MİLLET, BAYRAK, ATATÜRK SEVGİSİ'

Bizim gücümüz bakın buraya herhangi bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı da gelse onu burada karşılarlar. Ama o kalabalıkları ne bir arada tutuyor deyince ben anlatmayayım. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nden iş isteyene getir bakalım ananın kimliğini, dedenin kimliğini partiye kaydedeceğiz. Tayin isteyene partiye kaydın var mı? Yardım isteyene partiye kaydın var mı? diyen bir anlayış Türkiye'yi bugüne kadar yönetti. Biz öyle bir anlayışta değiliz. Bakın 31 Mart seçimlerine kadar 47 yıldır hiç birinci parti olamadık. Ve yine 50 yıldır ağız tadıyla tek başımıza bir iktidar olamadık. Peki ne işiniz var burada? Sizi bir arada tutan şey ne? Sizi bir arada tutan zamk, macun, derz; vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisi. Bizim gücümüz burada. Ve hiç şüphesiz insan sevgisi. Bunun için biz geçtiğimiz dönemde pandemide Yılmaz Büyükerşen'in 25 yıldır yoksullara yemek dağıttığı, aşevinin hesapları dahil, İstanbul, Ankara büyükşehirlerin dayanışma için açtığı ve saatler içinde 5-10 milyon paraların toplandığı hesaplara bu iktidar el koydu. Ama biz ne yaptık? Ama askıda fatura dedik. Ama Mansur Başkan dedi ki 'veresiye defterini kapatma kampanyası' dedi. Veresiye hesaplarını kapattık. Bizim gücümüz insan sevgisi, bizim gücümüz, dayanışma. Bugün sonra cebinde parası olan gönlü zengin olan sizler buralarda askıya yemek asarak geçmişte yaptık. Öğrenciler oy kullanmaya gidecek. Askıya bilet asarak sizi nerede bir dayanışmaya madden ve manen oraya gelerek katılarak meydanları doldurarak eylemlere katılarak çiftçinin, memurun, esnafın yanında olduğumuz her yerde bize madden ve manen güç vererek bizi iktidara biraz daha yaklaştıracaksınız. Zira bugün dünden daha mutluyuz öyle mi? Neden? Çünkü iktidara dünden daha yakınız. Yarın bugünden daha yakın olacağız.

'ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İLK SEÇİMLERDE İKTİDAR YAPACAĞIZ'

Bize ne Tayyip Bey mani olabilir, ne Devlet Bey mani olabilir, ne bir başkası. Biz birlikteysek el eleysek, omuz omuzaysak, yürek yüreğiysek buradan sonra bize engel olmaları mümkün değil. Nasıl 31 Mart'ta söz verdik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yaptıysak bakın tarihe bakın doğrudur. 31 Mart'a bakın, doğrudur. Anketlere bakın, doğrudur. Bandırma'da, Erdek'te, Avşa'da vatandaşın gözüne bakın, doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Kurulduğu gün de öyleydi, bugün de öyle. Yarın yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olacak. O yüzden büyük bir cesaretle hep beraber adım adım yürüyoruz. Nereye gideceğiz? Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ya da onun milletvekilleri, Bandırma'ya gelebiliyorlar mı? Sizin karşınıza çıkabiliyorlar mı? Gözünüzün içine bakabiliyorlar mı? Peki fiyatları düşürebiliyorlar mı? Vatandaşın elinden tutabiliyorlar mı? Bu ülkeye yapmaları gereken hizmeti yapabiliyorlar mı? Tarlada varlar mı? Fabrikada varlar mı? Sokakta varlar mı? Gelebiliyorlar mı? O zaman onlar gelmiyorsa hep birlikte biz gidiyoruz. Sandığa gidiyoruz ve bu iktidarı değiştiriyoruz. Adım adım seçime gidiyoruz. Gelecek sene kasımdan öteye kaçışları yok. Hep birlikte seçimi istiyoruz. Ama o güne kadar partimize, örgütümüze sahip çıkın. Partimize sahip çıkın. Üye olun. Üye kazandırın. Aidatlarınızı ödeyin. Herkesi bu partide birleştirin ve belediye başkanımıza, hizmetlerine sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine sahip çıkın. Hepinize inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Ben size inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ilk seçimlerde iktidar yapacağız. Hep birlikte yapacağız."

Kaynak: ANKA