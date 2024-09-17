Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Bakan Kurum'a Ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinin Ankara'da ziyaret turu sürüyor.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fenerbahçe heyeti sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakan Kurum​, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç​ ile yönetim kurulu üyelerini Bakanlığımızda ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birçok branşta ülkemize önemli başarılar getiren kulübümüz Fenerbahçe​'ye başarılar diliyorum."