İsrail, Lübnan’daki Çağrı Cihazlarını Sinyalle Patlattı! Benzer Bir Saldırı Telefonlarla Yapılabilir mi?

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu Hizbullah'ın üst düzey liderleri ve danışmanlarının da aralarında olduğu biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2800 kişi ise yaralandı.

Tüm dünyada son dakika olarak manşetlere taşınan saldırının yapılış biçimi ise tartışma konusu oldu. Dünyada daha önce eşi görülmemiş bir yöntemle saldıran İsrail, Hizbullah üyelerinin iletişim aracı olarak kullandığı çağrı cihazlarını patlattı.İsrail'in saldırıyı nasıl bir yöntemle yaptığı ise henüz bir netlik kazanmadı.

İsrail’in suikastının ardından bir çok soru ve komplo teorisi ortaya atıldı. Bu sorulardan biri de hemen herkesin kullandığı cep telefonlarıyla da aynı saldırı yapılabilir mi?