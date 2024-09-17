Özgür Özel'den Büyük Vaat: 1 Litre Rakı 140 TL, Pirzola 70 TL Olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’in Marmara Adası’nda halka seslendi. Özgür Özel, Belediye Başkanı Aydın Dinçer'i de yanına alarak konuşma yaptı. Alkol ve et fiyatlarındaki yüksekliğe dikkat çeken Özel, “Dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira, 1 litre rakı 140 lira olacak” vaadinde bulundu. Özel ayrıca CHP’nin vizyonunun ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapmak olduğunu vurguladı.

Özel’in açıklamaları şöyle:

"Tayyip Bey altı sıfır attı Allah için, hakkını yemeyelim. Ama altı sıfır atınca hayat kolaylaşmadı. Geçim kolaylaşmadı. Hesap kolaylaştı. Neden? Altı sıfırı masraflardan da attı, maaşlardan da attı. Altı sıfırı etiketlerden de attı, cebinize giren paradan da attı. CHP gelince öyle altı gol atıp, altı gol yiyen amatör lig takımları gibi değil. Size golü yedirmeden bir gol atacağız.

‘DEMESİNLER 'ADALILAR’ BİR TEK RAKIYI ALKIŞLIYOR’

Maaş bugünkü kadar maaş olsun masraflardan bir sıfır atın. Dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira, 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Rakıyı duyunca olmadı yani? (Rakı vaadine alkış gelince) Demesinler 'adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor. Ya da fiyatlar değişmedi, fiyatlardan sıfır atmadım. Dana kıyma yine 550-600 lira ama en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira değil, 125 bin lira. Düşünebiliyor musunuz?"

Kaynak: Gerçek Gündem