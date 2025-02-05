Özgür Özel Adıyaman'da: İktidar Depremde Sınıfta Kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Adıyaman’da Deprem Şehitliğini ziyaret etti. Özel, yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfiller bıraktı. Deprem yaralarının hala sarılmadığının altını çizen Özel, "Depremin öncesinde, sırasında ve sonrasında sınıfta kalmış bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

Özel, depremde kaybolan vatandaşlar olduğunu, bu nedenle kapalı nüfus sayımı yapılması gerektiğini de ifade etti.

Özgür Özel, şunları söyledi:

'ACININ BAŞKENTLERİNDEN BİRİYDİ'

“O günkü acı bugün hala daha hepimizin yüreğinde. Öncelikle Adıyaman’da resmi kayıtlara göre 8 binin üzerinde kaybettiğimiz canımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye’de resmi kayıtlara göre 50 binin üzerinde olan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün acılı ailelere, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Adıyaman, o günlerde depremden çok yoğun etkilenen, sokaklarında adım atmanın mümkün olmadığı, hiçbir arabanın seyir halinde olamadığı bir büyük yıkımı yaşamıştı. İki yıl öncesini hatırladığımızda gözün gözü görmediği, toz toprak içinde, çığlıkların, Türkçe ve Kürtçe ağıtların birbirine karıştığı, gecesi - gündüzü olmayan, yasın en yoğun yaşandığı kent olarak benim hafızalarımda. Kefensiz defnedilen, kurallara rağmen DNA vermenin mümkün olmadığı, sayıların birbirine karıştığı bir büyük acının içindeydik o gün.”

'DEPREMZEDELER YA KONTEYNERDE YA GURBETTE'

“Deprem konutlarının teslim edilme oranı bütün Türkiye’de ortalama yüzde 30. Adıyaman’da da yüzde 37. Yani 100 depremzededen şu an 63’ü ya konteynerde ya da gurbette; sürgünde. Gelemiyor evi olmadığı için buraya. Oysa ki Sayın Erdoğan depremin üçüncü gününde ‘Bir yıl içinde bütün konutları teslim edeceğiz’ demişti. Bir yılda yüzde 2,5’ini teslim ettiler. İkinci yıl oldu, maalesef yüzde 30’u noktasındalar. Üçüncü yıl da biterse ben memnun olacağım. Sayın Erdoğan, bugün bile bunu başarı sayıyor, ‘Verdiğim sözleri tuttum’ diyor. 10 depremzededen 7’si konteynerde kalıyor. Hem de söz verdikten bir yıl sonra.

O yüzden depremin öncesinde, sırasında ve sonrasında sınıfta kalmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu da burada söylemek durumundayım. Aktif siyasete dair bir şey konuşmanın yeri değil. Ama bu kadar acının olduğu yerde ve bugün büyük İzmir depremi, Muğla depremi gündemdeyken Ege’de; benim geldiğim topraklarda büyük kayıplar bekleniyorken geçmişte yapılan hataları ve eksiklikleri dile getirmeden olmaz."

'İZAHI YOK'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, iki yılda teslim edilmeyen konutlar ve konteynerlerde yaşayan vatandaşlara yardımların yetersizliği hakkında şunları söyledi:

“Bir kötü yönetim olduğunu biraz önce de söyledim. ‘Bir yılda herkes evine kavuşacak’ dediniz ve bir seçime girdiniz. Bunu ana propaganda malzemesi olarak kullanarak milletten oy istediniz. Hatta şunu söylediğini hatırlıyorum ben. Biz ‘ücretsiz deprem konutları’ diyorduk. O, ‘Ücretli olacak, parası ödenecek uzun vadede ama onlarınki hayal, bizimki gerçek. Bu konutları biz yapabiliriz’ dedi. Oysa ki zaten ihaleler açılıyor, Türkiye’nin bütün müteahhitleri giriyor, bu konutlar yapılıyor. Hepimizin cebinden de bunun parası ödeniyor. Bundan daha doğal bir şey yok. Ama sonra bu parayı geri isteyecekler depremzedelerden. Bir kere bu çok yanlış.

Gerçekten bunları anlamak mümkün değil. Ümit ediyorum Sayın Erdoğan geldiğinde de gazeteci arkadaşlar bunları sorsunlar. ‘Her şeye para buluyorsunuz da Adıyaman esnafının mücbir sebeple işte vergi muafiyetine ya da konteyner kentin elektriğine niye para bulamıyorsunuz?’ diye bir sormak lazım. Yani beşli çeteye, 43 zengin müteahhide para var ama Adıyaman’a yok. Bunun izahı da yok.”

'KAPALI NÜFUS SAYIMI YAPILMALI'

Özel, depremde kaybolan ve hala bulunamayan vatandaşlarla ilgili soru üzerine ise şunları söyledi:

“Tabii iyi bir afet yönetim programımız olmadığı için. Daha biraz önce araçta Abdurrahman Başkan ile onu konuştuk. ‘Depremde resmi kaybımız, şehidimiz 8 bin 700 ama kentteki inanç 20 binin üzerinde’ diyor. Çünkü o günlerde kayıt olmadan… Mesela Abdurrahman Başkan’ın da üç yakınının enkazdan çıkarılışında birlikte buradaydık, alındı hiçbir kayıt olmadan köye gitti. Köyde 65 kişi mezardaydı. 30-35 mezar da boş, gelecekleri bekliyordu. Buradan alınıp Türkiye’nin dört bir yanında defnedilenler var. Kim yakınını bulabildiyse, adeta sevindi, şükretti. Aldı götürdü, defnetti. Tabii iyi bir afet yönetim programımız olmadığı için oldu. Bu kadar büyük bir afette, bu rakamlarla ilgili bir kötü niyet değil, ama bir eksiklik olduğunu açıkça ifade ediyorlar. İnsanlar öyle inanıyor. Aslında bir kapalı nüfus sayımı yapılmalıydı ve hızla kayda geçirilmeliydi.

Türkiye’de hızla yapılacak bir kapalı nüfus sayımı, çok daha sağlıklı rakamlara erişmeyi sağlardı. Orada sorulacak, ‘Depremde yakınınızı kaybettiniz mi? Kaç yakınınızı kaybettiniz? İsimleri nedir? Nereye defnettiniz?’ sorusu, Türkiye’de bu kadar bilinmezliği ortadan kaldırırdı. Maalesef o zaman önerdik, yapmadılar. Gerçek sığınmacı sayısının tespitinde de önerdik biz bunu, yine yapmadılar. Şimdi bile yapılacak bir kapalı nüfus sayımında ki pandemide günlerce içeride kaldık, bir pazar günü devlet memurları ev ev gezer bütün Türkiye’de. Burada da bütün konteynerlerde, ‘Kaç yakınını kaybettin? Adı nedir? Nereye defnettin?’ sorusu çok hızlı şekilde birleştirilir ve gerçek rakamları görürüz, mağdurları görürüz. Bir de onun üzerine kayda geçmemişler ve gerçekten kayıp olanlar var. Halen daha toprak altında, enkaz altında olanlar var. Bunların hepsiyle ilgili mutlaka bilgi sahibi olunur. Burada akılcı davranmak lazım ama maalesef bunu tercih etmiyorlar.”

Kaynak: Haber Merkezi