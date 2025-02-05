Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan Aranıyordu, Afyonkarahisar’da Yakalandı

Afyonkarahisar’da jandarma operasyon düzenledi. Silahlı terör örgütüne üye olması suçundan aranan bir kadın yakalandı.

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Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan Aranıyordu, Afyonkarahisar’da Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan E.K. isimli kadın şahıs Sülümenli’de yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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