Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan Aranıyordu, Afyonkarahisar’da Yakalandı
Afyonkarahisar’da jandarma operasyon düzenledi. Silahlı terör örgütüne üye olması suçundan aranan bir kadın yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan E.K. isimli kadın şahıs Sülümenli’de yakalandı.
Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: