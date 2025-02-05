6 Şubat Depremleri Meclis Gündeminde: '53 Bin Kişi Öldü, Sadece 130 Kişi Hapiste'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde 6 Şubat deprem felaketi dolayısıyla açılan davaları TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Günaydın, resmi rakamlara göre 53 bin 725 kişinin hayatını kaybettiği 107 bin 213 kişinin yaralandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçtiğini ifade etti. Günaydın, “Bu iki yıllık süreç içerisinde binlerce kişinin ölümüne ilişkin açılan binlerce davaya rağmen yalnızca 130 kişiye hapis cezası verildi” diye konuştu. Günaydın, şunları dile getirdi:

“Bakanlığınızın verilerine göre, depremler sonrasında 2 bin 31 soruşturma açılmış; bunlardan bin 397’si kamu davasına dönüşmüştür. Açılan davalardan yalnızca 75 dosyada karar verildi ve 130 sanığa hapis cezası verildi. İlk derece mahkemesinde derdest bin 271 davada, bin 327 sanığın yargılaması sürüyor. Binlercesinde henüz iddianame dahi hazırlanmadı.

Öte yandan, 51 dosya için iddianame değerlendirme süreci devam ediyor ve bu dosyalarda 77 sanık yer alıyor, bunlardan 3’ü tutuklu bulunuyor. Diğer yandan, onlarca kişiye mezar olan binalarda sorumluluğu olan 16 kişi hâlâ yakalanamadı. Dava süreçlerinde yaşananlar aradan geçen iki yıl süreye rağmen gelmeyen “adalet”in temsili niteliğinde. “Olası kast” suçlamasıyla yargılanan müteahitlerin yanı sıra birçok davada “iyi hal indirimi” uygulandı.

Gaziantep’te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nda kolonu kesmekten yargılanan mağaza sahibi üç sanık, “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat ettirildi. Yine Gaziantep’te altı bloklu Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin dört bloğunun da yıkılmasıyla 134 kişi yaşamını yitirmişti. Ancak 17 Ocak 2025 tarihindeki karar duruşmasında müteahhite “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet”ten 21 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Osmaniye’de 105 kişiye mezar olan Bilge Sitesinin 8 Ocak 2025 tarihinde görülen karar duruşmasında o dönemde Belediye Başkanı olan Kadir Kara, İmar Müdürü Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesuller hakkında “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptıldı. Ancak mahkeme kararı bozuldu ve sanıkların tahliyesine karar verildi. Aynı davada iki sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadir Kara’nın sosyal medya hesabında mahkeme başkanıyla fotoğraflarının bulunması, yargılama aşamasındaki nesnelliğin olmadığının göstergesi olarak yorumlandı.

Diyarbakır’da Yoldaş Apartmanının yıkılması sonucunda 60 vatandaşımız yaşamını yitirmişken, 26 Eylül 2024’te görülen karar duruşmasında sanık “bilinçli taksir” gerekçesiyle yalnızca 16 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Dahası, 51 kişinin ölümüne, apartmanın altındaki mobilya mağazasının kolonunun kesilmesinin neden olduğu Gaziantep’teki Furkan Apartmanı davasında verilen 20 yıl hapis cezası, indirimle 16 yıl 8 aya çevrildi ve üç sanığa beraat kararı verildi. Binlerce davadan yalnızca birkaçının kararlarında görüldüğü üzere, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalete olan güveni kalmamış, binlercesinin ise adalet arayışları sürdürüyor.”

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Adalet Bakanı Tunç’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. 6 Şubat depremlerinin ardından açılan soruşturmalardan kaçına “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilmiştir.

2. Deprem illerinde 24 aydır henüz yakalanamamış kaç sanık bulunmaktadır?

3. Açılan davalarda, binayı inşa eden, projesini çizen, inşasını yapan müteahhit dışında binaların yapımına izin veren kaç kamu görevlisi yargılanacaktır?

4. Yargılamaların başlangıcından bugüne (önergenin yanıtlandığı tarihe kadar) iddianamesi hazırlanmamış kaç dosya bulunmaktadır?