Özgür Özel Açıkladı: Yarın CHP Grup Toplantısı Olacak mı?

Eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın Meclis'teki cenaze törenine katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın (2 Haziran Salı) grup toplantısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Özgür Özel, usulüne uygun yapılan kapalı grup toplantısında oy birliğiyle Grup Başkanı seçildiğini ve bu sonucun TBMM Başkanlığı tarafından resmi olarak tescil edildiğini hatırlattı.

Genel Merkez’in mahkeme kararlarını öne sürerek yaptığı başvurunun da Meclis tarafından işleme alındığını belirten Özel, "TBMM Başkanlığı iki kararı birden uygulamaya koydu. Sitelerinden benim 'Genel Başkan' unvanımı kaldırdılar ve 'Grup Başkanı' unvanımı siteye tekrar işlediler. Burada hukuki açıdan herhangi bir tereddüt yoktur, bize gelen olumsuz bir karar da bulunmuyor" dedi.

'MECLİS TECRÜBELERİ YOK'

Bir gazetecinin, "Parti tüzüğünde yer alan 'Grup Başkanı, Genel Başkan'a bağlıdır' ibaresinden kaynaklı olarak 'Genel Başkan bir çağrı yapmadığı sürece toplanamaz' gibi bir argüman öne sürülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine ise Özel, daha önce Grup Başkanı veya Grup Yönetim Kurulunun çağrısıyla ya da çağrı beklemeksizin toplantı yapıldığını hatırlattı.

Özel, "Bundan Kemal Bey'i kastetmiyorum, bu tip yaklaşımlar maalesef bu birikimlerden yoksun bir heyetin şu anda Genel Merkez'de bulunuyor olması, Meclis tecrübelerinin hiç olmaması, olanların da Meclis'e devamlılık problemlerinin olmasından dolayı hiç Meclis bilmeyenlerin yaptığı açıklamalar" değerlendirmesinde bulundu.

'YARIN 13.30'DA YAPILACAK'

Meclis çalışmalarının sürdüğü dönemlerde milletvekillerinin sözlü bir çağrıyla dahi grup toplantısı yapma özgürlüğüne sahip olduğunu vurgulayan Özel, "CHP Grubu buradadır. Sizlerin de yoğun ilgi gösterdiği açık Grup Toplantımız, daha önce ilan edildiği gibi yarın saat 13.30'da Meclis'te yapılacaktır" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: AA