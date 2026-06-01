Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü Enerji Haftası'na Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkılarının tartışılmaz olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bakü Enerji Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.

Bölgedeki gelişmelerin Azerbaycan'la enerji alanında attıkları adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, bölge için hayal olarak nitelendirilen birçok mega projeyi, Azerbaycan'la birlikte başarıyla hayata geçirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Erdoğan, Azerbaycan'la başlattıkları ve bir diğer dost ülke Gürcistan'ın katkılarıyla tamamladıkları "Bakü-Tiflis-Ceyhan", "Bakü-Tiflis-Erzurum" ve TANAP boru hattı gibi projelere değinerek, "Azeri-Çırak-Güneşli" ve "Şahdeniz" ortaklığı suretiyle Azerbaycan'la işbirliğinin daha da derinleştiğini vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın "Şafak-Asiman'daki" yeni ortaklığının bu işbirliğinin hız kesmeden sürdüğünün adeta yeni kanıtı niteliğinde olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl hizmete giren 'Iğdır-Nahçıvan boru hattı' Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini desteklemiş, pekiştirmiştir. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantıları bizler için stratejik önemde olmayı sürdürüyor. İnşallah, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında 'Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti' projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte tüm bölgemizin enerji güvenliğine de katkı sunmayı temenni ediyoruz."

'İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖNÜMÜZDE BÜYÜK FIRSATLAR BULUNMAKTADIR'

Erdoğan mesajında, "Aynı şekilde geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır. Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır. Kazakistan'ın doğal kaynaklarının Batı pazarlarına ulaştırılmasında Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının daha da artarak kullanıldığına şahit oluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye olarak, yenilenebilir ve yeşil enerji dahil enerjinin tüm boyutlarında, verimlilik ve çevreye saygıyı esas alarak etkinliği sağlamaya yönelik bir vizyona sahip olduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel iklim eyleminde öncü ve örnek ülkelerden biri olma kararlılığımızı, bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 Zirvesi ile pekiştireceğiz. Bu düşüncelerle Bakü Enerji Haftası’nın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

