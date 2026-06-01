İzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Dahil 60 Gözaltı
İzmir'in Buca Belediyesi'ne düzenlen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 60 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 62 kişi gözaltına alındı. Konutunda gözaltına alınan Duman'ın evinde arama yapıldığı aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
