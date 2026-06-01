Orta Doğu’da Zincirleme Kriz: ABD İran Üslerini Vurdu, Kuveyt'e Füze Yağmuru

Bölgesel gerilimin zirve yaptığı Orta Doğu’dan peş peşe sıcak çatışma haberleri geldi. ABD’nin İran askeri unsurlarını doğrudan hedef alan hava harekatının hemen ardından, Kuveyt’e füze ve İHA saldırıları başlatıldı.

ABD’DEN İRAN’A AĞIR DARBE

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan stratejik Keşm Adası ve Goruk bölgesine hafta sonunda geniş kapsamlı hava saldırıları düzenlediğini resmen ilan etti. Operasyonun, uluslararası hava sahasında uçuş yapan ABD’ye ait bir MQ-1 tipi İHA’nın İran tarafından düşürülmesi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

CENTCOM’dan yapılan resmi açıklamada, ABD savaş uçaklarının İran’a ait radar üslerini, İHA komuta kontrol merkezlerini, bir yer kontrol istasyonunu ve bölge sularındaki gemiler için açık tehdit oluşturan 2 İHA’yı imha ettiği aktarıldı. Operasyonda ABD güçleri kanadında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

KUVEYT ALARMDA

ABD-İran hattındaki bu sıcak çatışmanın hemen ardından, gerilim Kuveyt sınırlarına sıçradı. Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik eş zamanlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Ordu kaynakları, hava savunma sistemlerinin gelen tehditleri engellemek için yoğun bir müdahale gerçekleştirdiğini açıkladı.

SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, saldırı tehdidi üzerine ülke genelinde siren seslerinin yükseldiğini rapor etti. Askeri yetkililer, şehirlerde duyulan şiddetli patlama seslerinin hava savunma füzelerinin imha operasyonlarından kaynaklandığını belirterek, halka acil güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptı.

Kuveyt’i hedef alan füzelerin kaynağına ve saldırının arkasındaki aktörlere ilişkin ise henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

İLETİŞİM KULESİ VURULDU

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını duyurdu.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın DMO'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı. DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, saldırının başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA