Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatilinin ardından yine yoğun gündemle toplanıyor. Kabine'nin başat gündeminin ise Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığına yönelik güvenlik güçlerinin sahadan aktaracağı tespitler ve raporlar incelenecek.

Sürecin ilerlemesi durumunda atılacak yasal adımlar ve yeni mevzuatın takvimi netleştirilecek.

ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİM VE KARADENİZ

ABD ile İran arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsiz durum karşısında Türkiye'nin atacağı adımlar da Kabine tarafından değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Karadeniz'de artan riskler de Kabine'nin gündeminde olacak.

EKONOMİK GİDİŞAT MASAYA YATIRILACAK

Bölgesel ve küresel gerilimlerin ekonomiye yansımaları da yine Kabine'de görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların da ele alınması bekleniyor.

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalarda son durum değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek gündeme dair önemli mesajlar verecek.

Kaynak: Haber Merkezi