Emeklinin Temmuz Hesabı Şaştı: Memur Emeklisine Toplu Sözleşme Barikatı

Türkiye'deki milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayı hayati bir viraj anlamına geliyor. Kamuoyunun kilitlendiği maaş zamlarına ilişkin resmi veriler ve Ankara kulislerindeki son senaryolar gün yüzüne çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2026 verileriyle birlikte emeklinin yol haritası netleşirken, memur emeklileri için yine hüsran tablosu belirdi.

SSK VE BAĞ-KUR’A YÜZDE 14,64 CEPTE

Sosyal Güvenlik Başyazarı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi'nde yer alan yazısına göre, ocak, şubat, mart ve nisan aylarının kümülatif toplamı ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan maaşlarına yansıtılacak yasal hakkı olarak kesinleşti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklentiler doğrultusunda mayıs ve haziran enflasyonları da eklendiğinde, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş güncellemesinin yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 bandında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. En kötü senaryoda bile bu oranların yüzde 18'i aşması öngörülüyor.

MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Yasa gereği enflasyon farkı alan diğer grupların aksine, memur ve memur emeklileri yürürlükteki toplu sözleşme hükümleri nedeniyle büyük bir hak kaybıyla karşı karşıya. Mevcut düzeneğe göre memurların 4 aylık güncelleme rakamı şimdilik sadece yüzde 10,51’de kaldı. Bu durum, memur emeklilerinin TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyonun bile yüzde 4,13 altında kalması anlamına geliyor.

Son 23 yıllık istatistikler de memur emeklisinin refah payı ve maaş iyileştirmesinde diğer tüm emekli gruplarının gerisinde kaldığını somut olarak ortaya koyuyor.

SEYYANEN ZAM VE EK İYİLEŞTİRME YOK

Gözlerin çevrildiği Ankara kulislerinden ise soğuk rüzgarlar esiyor. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programı kapsamında uyguladığı katı fren tedbirleri nedeniyle, memur emeklilerine 2023 yılından beri vadedilen seyyanen zam talebi bir kez daha rafa kalktı.

O dönem taahhüt edilen ve kümülatif hesaplamalarla bugün 22 bin TL’yi aşan seyyanen artışın masada olmadığı öğrenildi. Hükümet kanadından gelen mesajlarda, "Toplu sözleşmede ne varsa o" denilerek sadece kanunen zorunlu olan enflasyon farkının ödeneceği sinyali verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi