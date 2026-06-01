Fransa ve İngiltere'den Rus Gemisine Ortak Operasyon: Petrol Tankeri Uluslararası Sularda Alıkonuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ile müttefik ülkelerin hafta sonu Atlantik Okyanusu'nda yaptırım listesinde bulunan bir Rus petrol tankerine yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu. Macron, söz konusu müdahalenin uluslararası yaptırımların uygulanmasına yönelik ortak çabaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Fransız lider, operasyonun İngiltere ve diğer ortak ülkelerle koordinasyon içinde yürütüldüğünü ifade etti. Macron açıklamasında, alıkonulan geminin "Tagor" isimli petrol tankeri olduğu bilgisini paylaştı.

TANKER ULUSLARARASI SULARDA ALIKONULDU

Macron'un verdiği bilgilere göre Tagor gemisi, pazar sabahı Atlantik Okyanusu'ndaki uluslararası sularda durduruldu. Operasyonun Fransa'nın yanı sıra İngiltere ve diğer müttefik ülkelerin desteğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müdahalenin gerekçelerine de değindi. Yetkililer, operasyonun yaptırım kurallarının uygulanmasına yönelik uluslararası iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

MACRON'DAN YAPTIRIM VE DENİZ HUKUKU VURGUSU

Emmanuel Macron, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gemilerin uluslararası yaptırımları aşması, deniz hukukunu ihlal etmesi ve Rusya'nın 4 yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmesi kabul edilemez." Fransız Cumhurbaşkanı, açıklamasında yaptırımların delinmesine izin verilmeyeceği mesajını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi