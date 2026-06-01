Emekliye ne Kadar Zam Yapılacak? Cuma Günü için Nefesler Tutuldu

Haziran ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun dikkati 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun duyuracağı TÜFE rakamı, emeklilerin 5 aylık zam farkını da ortaya çıkaracak. Yılın ilk dört ayında enflasyon toplamda yüzde 14,64 olarak gerçekleşirken, mayıs verisinin açıklanmasıyla birlikte zam oranında yeni tablo netleşecek.

PETROLDEKİ GERİLEME ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ ETKİLEDİ

Mart ayında Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin endişeler nedeniyle yükselen petrol fiyatları, Türkiye’de de enflasyon üzerinde baskı oluşturmuştu. Martta aylık TÜFE yüzde 1,94 olurken, nisanda bu oran yüzde 4,18’e kadar yükselmişti.

Mayıs ayında ise petrol fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı geçen ay yüzde 17’nin üzerinde gerileyerek 91,88 dolara kadar indi. Böylece petrol tarafındaki dört aylık yükseliş serisi sona erdi.

GIDA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Akaryakıt fiyatlarında görülen kısmi geri çekilme ve yaz mevsiminin etkisiyle bazı gıda ürünlerinde fiyat düşüşleri yaşandı. Özellikle sebze fiyatlarında çift haneli gerilemelerin görülmesi, mayıs enflasyonuna ilişkin daha iyimser beklentileri güçlendirdi. Ekonomistler, gıda ve enerji kalemlerindeki yavaşlamanın mayıs ayında aylık enflasyonu aşağı çekebileceğini değerlendiriyor.

MAYIS ENFLASYONU İÇİN FARKLI TAHMİNLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde mayıs ayı aylık TÜFE beklentisi yüzde 1,89 olarak yer aldı.

Akbank Ekonomik Araştırmalar birimi ise aylık enflasyonun yüzde 1,50 seviyesinde gerçekleşebileceğini öngördü. Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, nisanda yüksek artış gösteren gıda ve enerji kalemlerinde mayısta düzeltme yaşandığını belirtti.

Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de mayıs ayında TÜFE’nin yaklaşık yüzde 1,55 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi. Raporda özellikle sebze fiyatlarındaki düşüşün gıda enflasyonunu aşağı çektiğine dikkat çekildi.

5 AYLIK ZAM FARKI YÜZDE 16’YI AŞABİLİR

Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,5 olarak gerçekleşmesi halinde emeklilerin 5 aylık zam farkı yüzde 16,36’ya ulaşacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 1,9 seviyesinde açıklanırsa bu oran yüzde 16,82’ye kadar yükselecek. Cuma günü açıklanacak resmi veriyle birlikte milyonlarca emeklinin alacağı 5 aylık zam farkı kesinleşmiş olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi