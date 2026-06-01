Altın Alacak ve Satacaklar Dikkat! Haftaya Kayıpla Başladı

Haftanın ilk seansında altın fiyatlarında satıcılı bir seyir hakim olurken, yatırımcılar hem ABD-İran hattından gelecek sinyallere hem de yurt içindeki büyüme rakamlarına odaklandı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan ve günü 6 bin 692 liradan kapatan gram altın, yeni güne yüzde 0,5’lik düşüşle başladı. Saat 09.25 itibarıyla serbest piyasada güncel rakamlar şu şekilde:

Gram Altın: 6 bin 660 TL

Çeyrek Altın: 11 bin 24 TL

Cumhuriyet Altını: 43 bin 895 TL

Ons Altın: Küresel piyasalarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 513 dolar seviyesinden işlem görüyor.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR?

Altın fiyatlarındaki bu aşağı yönlü grafiğin arkasında küresel belirsizlikler yatıyor. ABD ve İran arasında bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler piyasalarda konuşulsa da ABD Başkanı Donald Trump cephesinden konuya ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi. Bu belirsizliğe, petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde yaşanan kümülatif yükselişler de eklenince, güvenli liman altına olan talep kısa vadede zayıfladı ve fiyatlarda düşüş eğilimi öne çıktı.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Yurt içinde gözler birinci çeyrek büyüme (GSYH) verileri ile imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) rakamlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörüyor.

Yurt dışında ise ABD ve Avrupa'dan gelecek imalat sanayi PMI verileri, ABD ISM imalat endeksi, inşaat harcamaları ve Avro Bölgesi işsizlik oranları altının ons fiyatındaki yeni yönü tayin edecek.

Kaynak: AA