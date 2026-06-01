Kılıçdaroğlu Cephesinden CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkez bünyesinde gerçekleştirilen işten çıkarmalara ilişkin açıklama geldi. Genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, iş akdi feshedilen personelin durumuna ilişkin resmi bir inceleme süreci başlattıklarını duyurarak, mağduriyetlerin giderileceğinin sinyalini verdi.

'FESİH NEDENLERİNİ TEK TEK İNCELEYECEĞİM'

Atakan Sönmez, işten çıkarmaların genel merkez düzeyindeki bir idari tasarruf neticesinde yürürlüğe girdiğini doğruladı. Kararların mercek altına alınacağını vurgulayan Sönmez, "Bunlar tekrar incelenecek. Fesih nedenlerini tek tek kendim inceleyeceğim. Haklı fesihe ikna olmadığım, hakkaniyete uymayan bir durum varsa arkadaşlarımızın sözleşmelerini derhal devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

Sönmez ayrıca şeffaflık sözü vererek, işten çıkarılma gerekçelerinin netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

FESİH KARARLARININ ARKASINDAKI 2 KRİTİK GEREKÇE

Sönmez, genel merkez tarafından masaya konulan fesih işlemlerinin arkasında iki temel idari ve hukuki neden olabileceğine işaret etti:

"Parti kurumsal kimliğine ve isimlerine yönelik küfür veya hakaret içerikli paylaşımların yapılmış olması, personelin fiili olarak işe gitmediğine ve görevini aksattığına dair içeriden alınan istihbarat ve bilgiler."

'HATA VARSA ÖZÜR DİLERİZ'

Sürecin tamamen adil ve verilere dayalı yürütülmesi için incelemelerin derinleştirileceğini söyleyen Atakan Sönmez, parti içi mekanizmalarda hata payına yer bırakmayacaklarını belirtti.

Sönmez, "Fesih nedenlerini titizlikle değerlendireceğiz ve araştıracağız. Şayet içeriden kuruma verilen yanlış, asılsız bir bilgi neticesinde bu kararlar alındıysa, 'Özür diliyoruz, işinize geri dönün' der, personelimizi göreve iade ederiz" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi