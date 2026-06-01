İstanbul Havalimanı Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın havacılık tarihine geçecek yeni bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, 31 Mayıs tarihinde limanda tam 1730 uçuş hareketinin gerçekleştirildiğini açıklayarak, "Açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık" dedi.

Son Güncelleme:
İstanbul Havalimanı Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel havacılığın merkezi haline gelen İstanbul Havalimanı, tatil dönüşü ve uluslararası yolcu trafiğinin zirve yapmasıyla birlikte tarihi bir güne imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında ulaşılan rekor uçuş trafiğini resmi rakamlarla duyurdu.

31 MAYIS’TA 1730 UÇUŞLA ZİRVE

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı’nın küresel ölçekteki gücünü bir kez daha kanıtladığını vurguladı. 31 Mayıs tarihinde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısının 1730’a ulaştığını belirten Uraloğlu, bu rakamın havalimanının hizmete girdiği günden bu yana ulaştığı en yüksek günlük hava trafiği rekoru olduğunu kaydetti.

'YENİ REKORLARIN ÖNCÜSÜYÜZ'

İstanbul'un jeopolitik konumunun havacılık yatırımlarıyla taçlandığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. Doğu ile Batı'nın gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor."

Bakan Uraloğlu Duyurdu: Dünyada Bir İlk! 1 Saatlik Yol 5 Dakikaya DüşecekBakan Uraloğlu Duyurdu: Dünyada Bir İlk! 1 Saatlik Yol 5 Dakikaya DüşecekGüncel

42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya GelindiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Ödemeler Yapılmadı, Doruk Madencilik İşçileri Yeniden Ankara Yolunda Doruk Madencilik İşçileri Yeniden Ankara Yolunda
Bayram Bitti, Çile Başladı: İstanbul'da Tatil Sonrası Trafik Kilit Bayram Bitti, Çile Başladı: İstanbul'da Tatil Sonrası Trafik Kilit
İzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Çok Sayıda Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
Fransa ve İngiltere'den Rus Gemisine Ortak Operasyon: Petrol Tankeri Uluslararası Sularda Alıkonuldu Fransa ve İngiltere'den Rus Gemisine Ortak Operasyon
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Çok Sayıda Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
Emeklinin Temmuz Hesabı Şaştı: Memur Emeklisine Toplu Sözleşme Barikatı Emeklinin Temmuz Hesabı Şaştı: Memur Emeklisine Toplu Sözleşme Barikatı
Orta Doğu’da Zincirleme Kriz: ABD İran Üslerini Vurdu, Kuveyt'e Füze Yağmuru Orta Doğu’da Zincirleme Kriz: ABD İran Üslerini Vurdu, Kuveyt'e Füze Yağmuru
Fransa ve İngiltere'den Rus Gemisine Ortak Operasyon: Petrol Tankeri Uluslararası Sularda Alıkonuldu Fransa ve İngiltere'den Rus Gemisine Ortak Operasyon
Milyonlarca Kişi İçin Son Gün: Ödemeyene Faiz Uygulanacak Milyonlarca Kişi İçin Son Gün: Ödemeyene Faiz Uygulanacak