İstanbul Havalimanı Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel havacılığın merkezi haline gelen İstanbul Havalimanı, tatil dönüşü ve uluslararası yolcu trafiğinin zirve yapmasıyla birlikte tarihi bir güne imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında ulaşılan rekor uçuş trafiğini resmi rakamlarla duyurdu.

31 MAYIS’TA 1730 UÇUŞLA ZİRVE

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı’nın küresel ölçekteki gücünü bir kez daha kanıtladığını vurguladı. 31 Mayıs tarihinde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısının 1730’a ulaştığını belirten Uraloğlu, bu rakamın havalimanının hizmete girdiği günden bu yana ulaştığı en yüksek günlük hava trafiği rekoru olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. 🎉



31 Mayıs 2026 tarihinde 1.730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık. 📈



Doğu ile Batı’nın gökyüzündeki… pic.twitter.com/6y7gvrqeRV — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 1, 2026

'YENİ REKORLARIN ÖNCÜSÜYÜZ'

İstanbul'un jeopolitik konumunun havacılık yatırımlarıyla taçlandığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. Doğu ile Batı'nın gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor."

Kaynak: İHA