Ödemeler Yapılmadı, Doruk Madencilik İşçileri Yeniden Ankara Yolunda

Eskişehir Doruk Madencilik işçileri, verilen ödeme sözlerinin tutulmaması üzerine bugün yeniden Ankara’ya, İçişleri Bakanlığı önüne gidiyor.

Eskişehir’deki Doruk Madencilik işletmesinde maaş ve tazminat hakları ödenmeyen ve nisan ayında Ankara'da gerçekleştirdikleri büyük eylemi devlet güvencesiyle sonlandıran işçiler, taahhüt edilen ödeme takviminin bayram sonrasına ötelenerek delinmesi üzerine bugün İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanma kararı aldı.

SÖZLER TUTULMADI

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, uzun süredir ödenmeyen maaş ve kıdem tazminatları için 12 Nisan'da Ankara'da kitlesel bir eylem başlatmıştı. Günlerce süren direnişin ardından, 28 Nisan'da üç ayrı bakanlığın garantör sıfatıyla devreye girmesi ve işçilerin tüm birikmiş alacaklarının en geç 15 Mayıs’a kadar ödeneceğine dair resmi söz vermesi üzerine eyleme ara verilmişti.

Ancak sendika yetkilileri, aradan geçen süreye ve araya giren bayrama rağmen kasaya tek bir kuruşun dahi girmediğini ve madencilerin bir kez daha oyalandığını belirtti.

'1 HAZİRAN'DA BAKANLIK ÖNÜNDEYİZ'

Bağımsız Maden İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Üç bakanlık garantörlüğünde verilen sözler doğrultusunda Doruk Madencilik direnişimizin fiili eylemliliğini sonlandırmıştık. Öz haklarımız hala ödenmedi. 1 Haziran’da İçişleri Bakanlığı önündeyiz. Madencileri yıldıramayacak, verdiğiniz sözleri tutacaksınız!" ifadelerine yer verildi.

