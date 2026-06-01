Özgür Özel Duyurdu: 'Mutlak Butlan' Kararına Karşı Olağanüstü Kurultay İçin İmzalar Toplanıyor

CHP'nin mahkemenin 'mutlak butlan' kararına itiraz sürecinin bir parçası olarak olağanüstü kurultay çağrısı için imza toplama kampanyası, sabahın erken saatlerinde başladı.

Sabah saatlerinde kameraların karşısına geçen CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, kampanyanın sembolik ve en önemli imzasının saat 08.02’de atıldığını belirtenrek şöyle konuştu:

"İlk imza Kayseri delegemizden geldi; 'Siftahı Kayseri'den bereketi Allah'tan' notuyla. Bu arkadaşımız geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen ve Kayseri'de bize sert muhalefet eden bir büyüğümüzdü. Bu imza, seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye karşı hep birlikte direnme iradesidir."

RİZE 10 DAKİKADA TAMAMLADI

Özgür Özel, Kayseri'nin ardından Rize'nin tüm delegelerinin sadece 10 dakika içinde imzalarını eksiksiz olarak sisteme girdiğini duyurdu. Türkiye genelindeki tüm örgütlerden hızlı bir şekilde imza akışı başladığını aktaran Özel, milletvekillerinin ve kendisinin henüz imza vermediğini, önceliği tamamen parti örgütüne bıraktıklarını vurguladı.

'HEDEF 550’NİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKMAK'

Olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için yasal olarak kaç imzaya ihtiyaç duyulduğu sorusuna da açıklık getiren Özel, "Rakam olarak 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç var. Bu rakam çok hızlı bir şekilde toplanır tabii. Biz olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte, çok da gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz" dedi.

Kurultay sandığının bir an önce delegenin önüne gelmesi gerektiğini söyleyen Özel şöyle devam etti:

"Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Bu durum partimizi de ülkemizi de çok yaralıyor."

Kaynak: Haber Merkezi