Yollarda Büyük Acı: İşte Kurban Bayramı Tatilinin Kara Trafik Bilançosu

9 günlük uzun Kurban Bayramı tatilinin ardından İçişleri Bakanlığı, yollardaki güvenlik önlemlerinin ve sürücü hassasiyetinin sonuçlarını içeren resmi bilançoyu kamuoyuyla paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, can kayıplarının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtirken, kaza ve ölüm oranlarındaki düşüşe dikkat çekti.

70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yazılı açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahadaki tüm yoğun denetimlere rağmen kazaların tamamen önüne geçilemediğini ifade etti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır."

YÜZDE 34,3 AZALMA

Bakan Çiftçi, bu yıl uygulanan trafik denetimleri ve vatandaşların kurallara gösterdiği yüksek hassasiyet sayesinde tarihi bir başarıya ulaşıldığını vurguladı. Açıklanan verilere göre, önceki 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinin ortalamasıyla kıyaslandığında; ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedildi.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK ÖLÜMLÜ BAYRAMI

Bakanlık tarafından paylaşılan resmi istatistiklere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinde yıllara göre can kaybı seyri şöyle:

2016 Yılı: 117 can kaybı

2018 Yılı: 148 can kaybı

2021 Yılı: 87 can kaybı

2023 Yılı: 110 can kaybı

2024 Yılı: 71 can kaybı

2026 Yılı: 70 can kaybı (Tarihin en düşük seviyesi)

Kaynak: AA