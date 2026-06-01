Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bartın'ın Amasra ilçesi, Kurban Bayramı tatili boyunca kendi nüfusunun tam 27 katı misafir ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, tarihi kalesi, koyları ve balık ağırlıklı mutfak kültürüyle cazibe merkezi olan Amasra'da, bayram öncesinden başlayan hareketlilik tatil sonuna kadar zirvede kaldı.

OTELLERDE YER KALMADI

İlçede bulunan 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu. Konaklama imkanı bulamayan on binlerce turist ise günübirlik ziyaretleri tercih etti.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) verilerine göre, 9 günlük tatil süresince Amasra'ya toplam 45 bin 629 araç girişi yapıldı. Kayıtlara göre; ilçeye cumartesi günü 6 bin 808, pazar günü 3 bin 727, pazartesi günü 4 bin 534, arife günü 4 bin 575, bayramın 1’inci günü 5 bin 487, bayramın 2'nci günü 7 bin 77, bayramın 3'üncü günü 6 bin 537, bayramın 4'üncü günü araç 6 bin 884 girişi oldu.

1,4 MİLYON ZİYARETÇİ

Yoğunluk sadece Amasra ile sınırlı kalmadı. 200 bin yerleşik nüfusa sahip Bartın ili genelinde de bayram turizmi rekor seviyeye ulaştı. Karabük, İstanbul, Ankara ve Kastamonu bağlantı yollarından kente toplam 330 bin araç girişi yapıldı.

Kentin 59 kilometrelik sahil şeridinde yer alan 19 plajı için bölgeyi tercih edenlerin toplam sayısı 1 milyon 400 bin kişiye yaklaşarak il tarihinde unutulmaz bir turizm sezonu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA