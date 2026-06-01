Hız Sınırını Üçe Katlamış! 4 Kişinin Öldüğü Kazada Kan Donduran Bilirkişi Raporu

Mersin'in Akdeniz ilçesi D-400 kara yolunda 2 Şubat gecesi meydana gelen, ikiz kardeşleri ve kuzenlerini hayattan koparan feci kazaya ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sürücü Melis Kuş’un savunması ile tıp ve trafik bilirkişilerinin tespitleri karşı karşıya geldi.

İKİZLERİ VE KUZENLERİ HAYATTAN KOPARDI

Korkunç kaza, Melis Kuş (25) yönetimindeki 33 ATE 039 plakalı cipin, önündeki aracı sollamak isterken kontrolden çıkıp refüjde karşıya geçmek için bekleyen grubun arasına dalmasıyla yaşandı.

Çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney olay yerinde can verdi. Kübra'nın ikiz kardeşi Büşra Güney (15) ise kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam savaşını kaybederek kazanın hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de ağır yaralandı.

'BEN KİMSEYE ÇARPMADIM, TIR SUÇLU'

İddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları reddeden psikolog sürücü Melis Kuş, bir tırın kendisini sıkıştırdığını ve rüzgarıyla savurduğunu öne sürerek şu iddialarda bulundu:

"Önümdeki tır üzerime kırınca çarpmamak için sola kaçtım, o bana çarptı. Kaldırıma ve ağaca vurdum. Herhangi bir vatandaşa çarpmadım. Hatta kazadan sonra çevredekiler bana '5-6 kişiye tır çarptı, senin suçun yok, tırcı çarpıp kaçtı' dedi. Aracımda kan izi veya kırık yoktu. Suçlu plakasını alamadığım tırdır, kaza raporunu kabul etmiyorum."

HIZI 149 KİLOMETRE ÇIKTI

Savcılığın görevlendirdiği uzman bilirkişi heyeti ve yetkili servis mütalaası, sürücü Melis Kuş'un mahkemedeki "Tır bana çarptı, ben kimseye vurmadım" ifadesini çürüttü. Yapılan incelemelerde cipin sağ tarafında hiçbir çarpma, çizik ya da sürtünme izine rastlanmadığı, aracın üzerindeki eski kir tabakasının bile aynen durduğu raporda açıkça belirtildi.

Kusur raporunda ise Melis Kuş’un, hız sınırı saatte 50 kilometre olan ışıklı kavşak bölgesine gece vakti tam 149 kilometre hızla girdiği saptandı. Aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybeden sürücünün kaldırım köşesine, ışık direğine ve o sırada refüjde kusursuz şekilde bekleyen yayalara çarparak katliama neden olduğu belirlendi. Sürücü Kuş 'asli kusurlu' bulunurken, hayatını kaybeden çocukların hiçbir kusurunun olmadığı kayıtlara geçti.

İLK DURUŞMA TEMMUZDA

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Melis Kuş hakkında 'Birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar ağır hapis cezası istedi.

Davanın ilk duruşması, temmuz ayı içinde Mersin Adliyesi'nde görülecek.

Kaynak: DHA