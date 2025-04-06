Özel Bireyler İçin Uçurtma Şenliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler için bir etkinlik düzenledi.

Özel Bireyler İçin Uçurtma Şenliği

Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekçisi olduğu, Manisa Otizm Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği "Sanat Engel Tanımaz" projesi kapsamında, uçurtma şenliği düzenlendi.

Manisa Otizm Derneği’nin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği "Sanat Engel Tanımaz" projesi kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Manisa Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde düzenlenen uçurtma şenliği, büyük ilgi gördü. Otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte gökyüzü, rengarenk uçurtmalarla şenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, özel ihtiyaçlı bireylerin her zaman destekçisi olduklarını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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