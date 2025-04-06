Tatilin Son Gününde AŞTİ'de Yolcu Trafiği

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yolcu trafiği yaşandı.

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Tatilin Son Gününde AŞTİ'de Yolcu Trafiği

Bayramı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenler, dönüş yolculuğuna geçti.

Otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanan terminalde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için önlemler artırıldı. Şehir dışından gelen birçok yolcu, evlerine ulaşmak için taksi ve toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bazıları ise yakınları tarafından karşılandı.

Bayram tatili dönüş yoğunluğunun gece geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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