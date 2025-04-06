3 Bin Turist Kuşadası'nı İlk Kez Gördü

Aydın’ın Kuşadası ilçesine ilk kez gelen ’Majestic Princess’ isimli kruvaziyer, 3 bin 560 turist getirdi.

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3 Bin Turist Kuşadası'nı İlk Kez Gördü

Aydın’ın Kuşadası ilçesine ilk kez gelen ’Majestic Princess’ isimli kruvaziyer, 3 bin 560 turist getirdi. Gemiden inen yolcuların bir bölümü tarihi ören yerlerini dolaşmak için turlara katılırken bir kısmı da kentin turistik çarşılarında alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü.

İngiltere bayraklı ’Majestic Princess’ bu sabah kruvaziyer turizminin Akdeniz’deki merkez duraklarından olan Kuşadası Limanı’na demirledi. 330 metre uzunluğundaki 19 katlı kruvaziyer, kente çoğunluğu Çinli ve Koreli olan 3 bin 560 turist getirdi.

Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası’ndaki çarşıda gezip, alışveriş yaparak esnafa bereket yaşattı. Kuşadası Limanı’na 2025 yılında yaklaşık 750 gemi seferiyle 1 milyon 250 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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