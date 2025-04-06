Lüks Kruvaziyer Alanya Limanı'na Demirledi

Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı lüks kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine demirledi. Çoğunluğu Rus turistlerden oluşan yolcular Alanya'yı gezdi.

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Lüks Kruvaziyer Alanya Limanı'na Demirledi

Antalya'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu Rus 733 yolcu ve 431 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi. Lüks gemi, akşam saatlerinde İzmir'e hareket edecek.

Kaynak: AA

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