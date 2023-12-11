Özak Tekstil işçilerine çok sert jandarma müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özak Tekstil işçileri 27 Kasım’dan beri direnişlerini sürdürken, işçiler sabah saatlerinde yoğun jandarma müdahalesine maruz kaldı.

BİRTEK-SEN’den yapılan paylaşımda “Özak Tekstil işçileri bu sabah yine ağır bir jandarma saldırısı ile karşı karşıya kaldı” ifadeleri kullanılırken, jandarmanın cop ve tazyikli suyla işçilere müdahale ettiği görültü.

BİRTEK-SEN, aralarında iki sendika yöneticisinin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını yazdı.

BİRTEK-SEN’in sosyal medya hesabı X’ten yapılan paylaşımda, saat 15.00’te jandarma müdahalesini protesto etmek için Rabia Meydanı’nda eylem çağrısında bulunuldu.

Paylaşımda, “Özak patronunun talimatı ve valiliğin emriyle yapılan bu hukuksuz saldırının emrini veren ve uygulayan herkes hesap verecek! Özak Tekstil işçileri patronun kölesi olmayacak! Anayasal haklarımızdan, sendika seçme hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz! Tüm Urfa halkını, Türkiye ve dünyadaki işçi ve emekçileri, sendikaları, emekten yana olan herkesi Özak işçilerine ses vermeye çağırıyoruz!” denildi.

Bugün Saat 15.00’de

Özak işçilerine yapılan saldırıyı ve zulmü protesto etmek için Rabia Meydanı’nda olacağız!



Özak patronunun talimatı ve valiliğin emriyle yapılan bu hukuksuz saldırının emrini veren ve uygulayan herkes hesap verecek!



Özak Tekstil işçileri patronun kölesi… pic.twitter.com/drzXkQThlw — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) December 11, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem