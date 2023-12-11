Tarikat gözünü belediyeye dikti: Saadet'ten AKP’ye geçti, adaylığını açıkladı

İsmailağa cemaatinin ölen liderinin torunu Emre Ustaosmanoğlu, Saadet Partisi'nden istifa ederek AKP'den belediye başkan aday adayı oldu.

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Tarikat gözünü belediyeye dikti: Saadet'ten AKP’ye geçti, adaylığını açıkladı

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Emre Ustaosmanoğlu, Saadet Partisi’nden istifa ederek AKP’den Eyüpsultan Belediye Başkan aday adayı oldu.

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik’e konuşan Emre Ustaosmanoğlu, istifasının ardından “Belki binlerce insan ayrılmayacaklar Saadet Partisi'nden ama Altılı Masa için de çalışmayacaklar. Bunu çok net biliyorum. Ve gidip oylarını en azından Cumhurbaşkanı’mıza verecekler" ifadelerini kullandı.

İstifasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temek Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeyi de anlatan Ustaosmanoğlu, “Görevden alındıktan sonra oldu. Temel Bey beni çağırdı. Dedi ki; Emre nedir durum? Anlattık, konuştuk. Eleştirilerimi dile getirdim, rahatsızlıkları söyledim, gidişatı anlattım. “Emre, üç-beş kişisiniz siz” dedi bana. Bu cümleyi televizyonda da kurmuştu” dedi.

AKP’DEN ADAY OLDU

AKP’den Eyüpsultan Belediye Başkan aday adayı olduğunu sosyal medyadan duyuran Emre Ustaosmanoğlu, ‘Türkiye Yüzyılı’ vurgulu bir paylaşım yaptı.

Ustaosmanoğlu paylaşımında şunları yazdı:

“Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda; kendimizi #Eyüpsultan'ımızın değerlerine ve ideallerine, aziz milletimizin hizmetine adamaktan onur duyuyoruz. #TürkiyeYüzyılı vizyonu çerçevesinde, azim ve kararlılıkla en iyi şekilde, üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğimizin inancındayız. Selam, sevgi ve hürmetlerimizle...”

EMRE USTAOSMANOĞLU GEÇMİŞİ ÇABUK UNUTTU: 'MAHMUT EFENDİ HİÇBİR ZAMAN AKP'YE OY VERİN DEMEDİ

Ustaosmanoğlu, geçmişte Saadet Partisi’nden İstanbul milletvekili adayı olmuş ve İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun da Saadet Partisi’ni desteklediğini açıklamıştı.

Emre Ustaosmanoğlu, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hiçbir zaman AKP’ye oy verin açıklamasında bulunmadığının altını çizmiş ve buna benzer ‘dedikodu’ların kasıtlı olarak çıkarıldığını söylemişti.

Emre Ustaosmanoğlu, Milli Gazete’ye verdiği röportajda, “Mahmut Efendi hiçbir zaman AKP‘ye oy verin gibi bir açıklamada bulunmamıştır. Bunlar kasıtlı olarak yapılıyor ve dedikodular da Efendi hazretlerini üzüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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