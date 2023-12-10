Ahmet Davutoğlu: 'Bundan sonraki ilk seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığının öncüsü olacağım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bundan sonraki ilk seçimlerde hayalinizdeki iddialar harekete geçecek. Gelecek Partisi tek başına iktidarın ve ben de tek başına Cumhurbaşkanlığı adaylığının öncüsü olacağım" açıklamasında bulundu.

Ahmet Davutoğlu: 'Bundan sonraki ilk seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığının öncüsü olacağım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuştu.

"Bundan sonraki ilk seçimlerde kendi partimizin logosuyla her yerde girmek için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" diyen Davutoğlu, ilk cumhurbaşkanlığı seçimi için "Bundan sonraki ilk seçimlerde hayalinizdeki iddialar harekete geçecek. Gelecek Partisi tek başına iktidarın ve ben de tek başına Cumhurbaşkanlığı adaylığının öncüsü olacağım. Kimseden şüphem yok. Kimseden çekinmem yok. Bu ideali gerçekleştirmek ve milletin davasını yürütmek isteyenlerle kaç kişi olurlarsa olsunlar yürüyeceğim" dedi.

YERELSEÇİM AÇIKLAMASI

Davutoğlu 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimler için ise şunları söyledi:

"Saadet Partisi’yle kurduğumuz ahit ilişkisi çerçevesinde, onlarla birlikte istişare edeceğiz. Her partiye açık olacağız."

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