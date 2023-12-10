Özgür Özel'den Ali Babacan'a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi Güner Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Ali Babacan'a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün annesi Güner Babacan’ı kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a Ankara Beytepe’deki evlerinde bugün taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.

Etiketler
Özgür Özel Ali Babacan
Son Güncelleme:
Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
CHP’li Fırat’ın 'AKP’yle pazarlık' sözlerine HEDEP sözcüsünden sert tepki CHP’li Fırat’ın 'AKP’yle pazarlık' sözlerine HEDEP sözcüsünden sert tepki
Emekli promosyonunda uyarı! SGK uzmanı hak kaybı olmaması için uyardı Emekli promosyonunda uyarı! SGK uzmanı hak kaybı olmaması için uyardı
Kedi sahibi olmayla şizofreni arasındaki bağlantı! Kedi sahibi olmayla şizofreni arasındaki bağlantı!
ÇOK OKUNANLAR
Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor: Yeni mesleğini duyanlar şaşırdı Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor: Yeni mesleğini duyanlar şaşırdı
Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'la sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'la sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu
Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan beklenen Marmara depremi için 'masum değil' uyarısı: Aktivite başladı... Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan beklenen Marmara depremi için 'masum değil' uyarıs
Altın alacaklar dikkat! Tarih verildi: 2 bin TL'yi aşacak Altın alacaklar dikkat! 2 bin TL'yi aşacak