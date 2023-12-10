Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın dün Ankara’da yaşamını yitiren annesi Güner Babacan, bugün toprağa verildi. Güner Babacan’ın cenaze törenine önceki Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 75 yaşındaki annesi Güner Babacan, dün Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güner Babacan için bugün, Ankara Hacı Bayram Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Güner Babacan’ın cenazesi Karşıkaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Güner Babacan’ın Hacı Bayram Veli Camisi’ndeki cenaze törenine, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı.

Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ali Babacan DEVA Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu CHP Bülent Arınç
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