CHP’li Fırat’ın 'AKP’yle pazarlık' sözlerine HEDEP sözcüsünden sert tepki

2024 Yerel Seçimlere artık aylar kala ittifak tartışmaları ve siyasi partilerin görüşmeleri devam ederken; son günlerde AKP ve HEDEP'in görüşmeler yaptığı yönünde iddialar da dile getiriliyor.

"GÖRÜŞTÜKLERİNİ BİLİYORUZ"

Son olarak CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat, Nevşin Mengü'nün sosyal medya kanalında katıldığı programda "AKP ile HEDEP arasında pazarlıklar yapıldığını biliyoruz, İstanbul’da aday çıkartmaları için görüşmeleri var" ifadelerini kullandı.

HEDEP'TEN JET YANIT

Fırat'ın açıklamalarına yanıt HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi.

Doğan yaptığı açıklamada "On yıllardır hukuk siyasetin sopası olamaz, olmamalıdır diyoruz. Ağır bedellerle, buna karşı özgürlük, eşitlik, adalet ve barış mücadelesi veriyoruz. Size tavsiyem, iddia dahi olamayacak bu spekülatif, algı yaratmaya dönük yorumlarınızı yapmadan önce, eski gazeteci, yeni siyasetçi olarak olası kaynaklarınıza dikkat etmenizdir. Aksi takdirde yalan haber yaymaktan en hafif deyimiyle mahcup olabilirsiniz! Yeri gelmişken hatırlatayım, “gizli protokol”yapmak bizim işimiz değil" diye yazdı.

"ALINTILADIĞINIZ BAŞLIK DOĞRU DEĞİL"

Doğan'ın açıklamasına yanıt veren Ali Haydar Fırat ise "Sayın vekilim, umarım hepsini dinlemişsinizdir. Alıntıladığınız başlık doğru değil. Net bir çerçeve çiziyorum; bir taraftan HEDEP’i düşmanlaştırmanın diğer yandan onunla arka kapı diplomasisi yürütme çabasının etik olmadığını ifade ediyor ve mevcut iktidar pratiğini eleştiriyorum" ifadelerini kullandı.

FEHİM IŞIK'TAN DA TEPKİ

Gazeteci Fehim Işık da yaptığı açıklama ile Ali Haydar Fırat'a tepki gösterdi.

Işık'ın açıklaması şöyle:

"CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat önemli(!) şeyler söylüyor gibi duruyor. HEDEP'in özellikle İstanbul'da aday çıkarma noktasında 'bazı görüşmeler yaptıklarına dair' bilgilerinin olduğunu açıklıyor. Aslında şimdilik ürkekçe söylüyorlar. Başlangıçta böyle 'HEDEP-AKP işbirliği' falan diye geveleyecekler, ardından kendilerini pirûpak ilan edip 'solculuk-devrimcilik-milliyetçilik' oynayarak karşı propagandaya yönelecekler. AKP-MHP'ye değil, Kürt hareketine yüklenerek zevahiri kurtarmaya çalışacaklar. Bunlar ilk açıklamalardır. Yani alıştırmalardır. Devamını giderek daha sert tonda ve daha suçlayıcı olarak getireceklerine kuşku yok. Ama yok! O kadar kolay değil. Eleştirmeye çalıştığınız çizgi pirûpaktır. Bu çizgi bir değil birkaç seçim üst üste, bağrına taş bastı, Türkiye'de demokrasi kazansın diye uğraştı. Bunun bedelini ağır bir biçimde öderken de siz onlara 'Atatürk tablosu' armağan ederek mesaj verdiniz. Buna rağmen bağırlarına taş basanlar, kazanan demokrasi olsun demeye devam etti. Sözünden dönmedi. Siz bu kez Ümit Özdağ faşistiyle kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaptınız. Derdiniz demokrasi olsaydı, savaşa son verilmesi olsaydı, Kürt'ün dili, kültürü, edebiyatı üzerindeki baskıların son bulması olsaydı, Kürt'ün kendini özgürce yönetmesi olsaydı bugün tablo bu durumda, Türkiye de Erdoğan'a muhtaç olmazdı. Yani her şey daha farklı olabilirdi. Onca fedakarlığa rağmen bunu yapmadıysanız, kara çalmaya, ince hesaplarla saldırmaya da hakkınız yok. Son not: Kürtler her saldırıya rağmen ayakta durdu. Onlarca hükümet Kürt'ü yok etmeye uğraşırken yok oldu. Çünkü hala ayakta olan bu halkın varlığı ayak oyunlarına, kirli pazarlıklara değil iradi mücadeleye bağlıydı. Anlamadığınız budur. Bir de bu halkın politik aklını anlamadınız. Anlayın! Bu halk bağrına taş basarken de ne yaptığını biliyordu, şimdi de ne yaptığını biliyor. Yani işin özeti meselenin detayına inmeden yüzeysel yaklaşımlarla elde edilecek bir kazanım yoktur. Ya sorunların tamamını çözmek için sınavınızı temiz bir biçimde verirsiniz, ya da çözülürsünüz. Bu kadar basit."

FIRAT'TAN YANIT

Ali Haydar Fırat, Fehim Işık'ın açıklamalarına ise şöyle yanıt verdi:

"Hocam keşke tümünü dinlemiş olsaydınız. HEDEP’e yönelik bir eleştirim yok. Şunu söylüyorum; mevcut iktidar bir taraftan HEDEP’i düşmanlaştırıyor, diğer yandan HEDEP ile arka kapı diplomasisi yürütüyor. Bu iki yüzlü bir siyasettir ve bunu eleştiriyorum."